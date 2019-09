Radamel Falcao accueilli comme une rockstar par les fans de Galatasaray

Le désormais ex-attaquant de Monaco a eu droit à un accueil exceptionnel lorsqu'il a posé pied sur les bords du Bosphore.

Après une longue aventure avec , Radamel Falcao va rejoindre les rangs du d'Istanbul. Et avant même de signer son contrat avec le club phare de la , "El Tigre" a pu mesurer la passion démesurée et l'engouement des fans locaux.

À son arrivée à Istanbul, ce dimanche, l'ancien joueur de Monaco a venu des milliers de personnes venir l'accueillir à l'aéroport et lui souhaiter la bienvenue en Turquie. Selon les informations qui circulent, ils étaient même plus de 25000 à l'attendre à l'extérieur. Et ce, pendant plusieurs heures.

This is insane! Moments now until Falcao arrives in Istanbul. Absolute scenes. Tens of thousands of Galatasaray have been waiting for hours in the summer sun to welcome their new signing [🎥 @yakupcinar] pic.twitter.com/Y7zqoIEDff — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) September 1, 2019

Débarqué en compagnie de sa famille, Falcao n'est guère paru intimidé par cette atmosphère. Au contraire, totalement séduit et touché, il s'est prêté au jeu. On l'a vu faire monter la température en initiant des chants à sa gloire. Le Colombien ne devait pas regretter une seconde son choix de s'engager avec les champions de Turquie.

L'article continue ci-dessous

La première d’El Tigre à domicile promet d’être inoubliable

Les supporters turcs sont connus pour l'amour sans bornes qu'ils ont pour leurs clubs, et aussi pour l'hospitalité dont ils font montre à l'endroit des recrues phares qui débarquent de l'étranger. Toutefois, la liesse et la folie aperçues ce dimanche pour l'arrivée de Falcao sont inédites. Aucune autre star de la Super Lig n'avait été aussi chuchotée lors de sa venue à Istanbul. Et pourtant, des Sneijder, des Drogba, des Quaresma, des Van Persie ou des Mario Gomez ont aussi évolué par le passé dans ce championnat.

La première de Falcao à Ali Sami Yen, le fief du Gala, est prévue pour le 15 septembre prochain lors du duel contre Kasimpasa. L’enceinte stambouliote sera certainement plus bouillonnante et plus festive que jamais.