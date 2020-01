OFFICIEL - Pepe Reina prêté à Aston Villa

Six ans après l’avoir quitté, Pepe Reina effectue son grand retour dans le championnat anglais. Ce lundi, le gardien espagnol de 37 ans a signé en faveur d’ . Un engagement en forme de prêt jusqu’à la fin de la saison.

Reina débarque de l’ , où il était la doublure de Gianluigi Donnarumma. Le mois dernier, il s’est fait remarquer en arrêtant un pénalty important lors de la victoire obtenue contre le .

L'article continue ci-dessous

We are delighted to confirm the arrival of vastly experienced goalkeeper @PReina25 on loan until the end of the season. 🙌#BienvenidoPepe #AVFC @eToro