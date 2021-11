OFFICIEL : Pedri remporte le Golden Boy 2021

Chaque année, le trophée du Golden Boy, décerné par Tuttusport, vient récompenser le plus grand espoir du football mondial. Un an après l'inévitable Erling Haaland, c'est le talentueux Pedri qui a cette fois été récompensé et remporte le Golden Boy 2021. Une récompense logique pour l'Espagnol âgé de seulement 18 ans évoluant au FC Barcelone.

Révélation de la saison dernière, celui qui est annoncé comme le successeur de Xavi Hernandez s'est fait une place de choix en club comme en sélection. Impressionnant avec le FC Barcelone malgré les difficultés des Catalans, il avait vécu un été mouvementé, disputant successivement l'Euro 2020 puis les Jeux Olympiques.

Bellingham largement devancé

Rivalisant avec les meilleurs joueurs du monde chaque week-end, Pedri a tout d'un futur grand. Il remporte assez aisément le trophée décerné par le journal italien Tuttosport, récompensant le meilleur joueur d'Europe âgé de moins de 21 ans. En effet, l'international espagnol, natif des Iles Canaries, a été sacré haut la main avec pas moins de 199 points d’avance sur son principal poursuivant en la personne de Jude Bellingham (Borussia Dortmund). Un record d’écart entre le 1er et le 2ème.

"Je suis fier de ce prix. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu durant cette année incroyable. Et, bien sûr, merci au Barça et à l'équipe nationale. Je voudrais aussi remercier ma famille et mes amis", s'est félicité Pedri, qui avait déjà été élu meilleur jeune joueur de l'Euro 2020 quelques mois plus tôt. Hégémonie.