OFFICIEL – Pablo Rosario à l'OGC Nice

Pablo Rosario, international néerlandais, rejoint l'OGC Nice en provenance du PSV Eindhoven.

Il y a deux jours, nous évoquions déjà les liens entre Mino Raiola, le célèbre agent et l'OGC Nice dans cet article : « Nice, le nouveau eldorado de Mino Raiola ? ».

Et visiblement on a eu le nez creux car ce mardi, Nice a annoncé la signature de Pablo Rosario. Et l'agent du joueur n'est autre que Mino Raiola.

International néerlandais âgé de 24 ans (il compte une sélection), Pablo Rosario est d'origine dominicaine et arrive en provenance du PSV Eindhoven où il jouait depuis 2016 après avoir débuté sa carrière à Almere City en D2 néerlandaise.

Pour s'attacher ses services, Nice a déboursé 6 millions d'euros et le milieu défensif s'est engagé jusqu'en juin 2025.

Lors de sa présentation officielle, quelques heures après l'annonce de sa signature, Pablo Rosario s'est dit heureux de pouvoir jouer avec ses compatriotes, Calvin Stengs et Justin Kluivert, eux aussi arrivés lors de ce mercato estival : « l'arrivée d'autres Néerlandais est une bonne chose pour moi car cela va permettre de m'intégrer plus rapidement. Mais je suis venu à Nice pour le projet et les ambitions du club ».

En signant à Nice, Pablo Rosario va vivre sa première expérience à l'étranger mais cela ne lui fait pas peur : « Je veux être un meilleur joueur et je pense que c'était le meilleur choix pour moi. J'arrive dans un très bon championnat qui a beaucoup de qualités physiques et techniques. Je sais que je peux être à mon meilleur niveau ici, progresser et apporter de grandes choses. »

Encore inconnu dans notre championnat, Pablo Rosario en a dit plus sur son profil de joueur : « Je suis un milieu défensif qui peut être agressif sur le ballon et qui cherche à trouver des solutions rapidement avec. J'aime beaucoup jouer en une touche de balle, je suis un joueur d'équipe et collectif. J'aime aussi aider les coéquipiers devant moi et je suis venu ici pour ça ».