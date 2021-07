Habitué à faire affaire avec le PSG, Mino Raiola a placé beaucoup de ses joueurs à Nice où on se défend d’être sous l’influence de l’agent.

Dans le monde du football, il y a ceux qui sont avec Jorge Mendes et ceux qui sont avec Mino Raiola. On l’accorde, le raccourci est vite fait mais force est de constater que les agents portugais et italiens font la pluie et le beau temps sur le marché des transferts.

En France, c’est bien évidemment le PSG qui est l’interlocuteur favori de Raiola. Les relations entre le super-agent et Leonardo, directeur sportif du club, sont amicales et un certain nombre de joueurs parisiens sont estampillés Raiola. Il y a bien évidemment Gianluigi Donnarumma, arrivé cet été dans la capitale française, mais également Marco Verratti, en attendant Paul Pogba ?

Mais un autre club français a pris l’habitude de discuter avec Mino Raiola depuis quelques semaines. Il s’agit de l’OGC Nice qui vient de recruter coup sur coup deux joueurs de l’écurie de l’Italien avec Justin Kluivert et Calvin Stengs. Ils sont donc désormais quatre Aiglons à partager le même agent puisque Raiola s’occupe déjà des intérêts de Walter Benitez et Kephren Thuram.

Alors, Nice est-il passé sous l’influence de l’agent italien comme bon nombre de clubs avant lui ? C’est ce qui se dit depuis quelques jours mais Julien Fournier, directeur du football chez les Aiglons, a tenu à mettre les choses au clair dans L’Equipe.

"Quand on s'intéresse aux joueurs aux Pays-Bas, Mino a souvent les meilleurs, précise-t-il. On les identifie et on tombe inévitablement sur lui. Mais le plus souvent c'est nous qui allons à lui plutôt que lui qui nous propose des profils. Pour Calvin (Stengs), notre cellule de recrutement le suivait depuis trois saisons. (...)"

"Mais je ne veux pas qu'on tombe dans des raccourcis avec Mino. Nice travaille avec beaucoup d'agents. J'ai également des contacts avec Jorge Mendes. Ce sont d'ailleurs de plus les plus grosses agences, celles qui pilotent les grosses agences qui font le marché, donc il n'y a pas de cornaquage à Nice. Mino n'a pas le monopole."

Ce n’est pas la prochaine cible niçoise sous giron Raiola, en la personne de Pablo Rosario (PSV), qui va désamorcer la rumeur…