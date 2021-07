OFFICIEL - Ole Gunnar Solskjaer prolonge de trois ans à Manchester United

L'entraîneur des Red Devils a été récompensé après avoir guidé le club en C1 pour une deuxième saison consécutive. Il a prolongé jusqu'en 2024.

Ole Gunnar Solskjaer a signé un nouveau contrat à Manchester United, portant jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire en option. Le Norvégien avait remplacé Jose Mourinho lorsqu'il avait été limogé en 2018 et il ne lui restait qu'un an sur son contrat actuel. Ce samedi, il s'est inscrit sur la durée à Manchester United.

Solskjaer a mené United à la deuxième place de la Premier League la saison dernière et jusqu'en finale de la Ligue Europa et espère ramener des trophées majeurs à Old Trafford lors de la saison 2021-22. Heureux de prolonger son aventure chez les Red Devils, le Norvégien ne cache pas sa satisfaction.

"C'est une période passionnante pour Manchester United"

"Tout le monde connaît le sentiment que j'ai pour ce club, et je suis ravi d'avoir signé ce nouveau contrat. C'est une période passionnante pour Manchester United, nous avons construit une équipe avec un bon équilibre entre jeunes et des joueurs expérimentés avides de succès", a-t-il confié, au lendemain du recrutement de Jadon Sancho.

"J'ai une équipe d'entraîneurs fantastique autour de moi, et nous sommes tous prêts à franchir la prochaine étape de notre voyage. Manchester United veut gagner les plus grands et les meilleurs trophées et c'est ce que nous recherchons tous. Nous nous sommes améliorés, à la fois sur et en dehors du terrain, et cela se poursuivra au cours des prochaines saisons", a ensuite assuré le technicien, qui dispose en effet d'un effectif désormais taillé pour viser des objectifs très élevés à l'avenir. "

Le vice-président exécutif Ed Woodward a ajouté : "Ole et son équipe ont travaillé sans relâche pour mettre en place les bases d'un succès à long terme sur le terrain. Les résultats sont devenus de plus en plus visibles au cours des deux dernières saisons et nous sommes tous impatients de voir cette équipe passionnante se développer davantage dans les années à venir. Ce qui est particulièrement agréable, c'est la façon dont ces progrès ont été réalisés avec un mélange de jeunes talents locaux et de recrues de haut niveau, jouant au football offensif dans les meilleures traditions de Manchester United (...) Nous allons dans la bonne direction". Désormais, place à la confirmation !