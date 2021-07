Ramos et Mbappé font taire les mauvaises langues

Sergio Ramos et Kylian Mbappé sont contents de se retrouver sous les mêmes couleurs, contrairement à ce que certains ont laissé croire.

Une information divulguée ce vendredi dans L’Equipe a laissé croire que Kylian Mbappé, la star du PSG, n’était pas très enthousiaste par le transfert de Sergio Ramos. Le natif de Bondy aurait mal accueilli cette acquisition, car il s’attendait à des renforts dans d’autres secteurs et non celui de son ami Presnel Kimpembe. Il n’en est bien sûr rien en réalité.

Sergio Ramos rassure les supporters

Dès ce vendredi, on a pu voir l’international français prendre la pose avec son nouveau partenaire. Se retrouvant à l’entrainement, les deux hommes ont immortalisé leur premier moment photo ensemble à travers une photo. On les a vus tous souries et avec les pouces levés. Le défenseur espagnol a partagé le cliché sur les réseaux sociaux.

Mbappé et Ramos se sont entrainés ensemble et ce samedi il se peut qu’ils disputent leur premier match ensemble. Le PSG disputera contre les Italiens de Genoa son avant-dernière sortie amicale de l’intersaison.

Mbappé ne s’est toujours pas décidé

Pour rappel, Mbappé n’a jamais caché son souhait de voir Paris s’offrir les meilleurs joueurs du monde. Selon certaines sources, c’est même l’exigence qu’il avait auprès de ses dirigeants afin de prolonger son contrat qui expire dans un an. Ramos correspond parfaitement à ce profil de grands champions désirés par le Français.

Ramos est arrivé cet été pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino, au même titre que des stars telles que Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. Pourtant, Mbappé n’a toujours pas paraphé son nouveau deal. Et il subsiste un doute sur le fait qu’il se résout à le faire. Sa direction commence certainement à perdre patience.