Lyon, Sylvinho : "Oui, je suis inquiet"

L'entraîneur brésilien a concédé avoir des doutes après la défaite des Gones lors du derby contre l'AS Saint-Etienne.

L'Olympique Lyonnais est en crise. Les Gones se sont inclinés ce dimanche soir chez l'ennemi juré dans le derby de face à l'AS Saint-Etienne à cause d'un but de Robert Beric dans les derniers instants de la partie. Si l'OL a réussi à se rassurer en milieu de semaine en avec une victoire à Leipzig, rien ne va plus en . Les Gones ont enchaîné un septième match sans victoire.

En conférence de presse après le match, Sylvinho a déploré de voir ses joueurs répéter les mêmes erreurs et a assumé ses choix : "J'ai le sentiment d'un match que j'ai déjà vu. Comme Amiens (2-2), comme Brest (2-2) ou même le PSG (0-1), on ne peut pas encaisser un but aussi tardivement (90e). En plus, c'est un derby, avec ce que ça représente. C'est le quatrième match où on perd des points dans les deux dernières minutes. C'est trop ".

"Non, pas du tout, je ne regrette pas ma composition. Car c'est ce système qui donne, à mon avis, le plus de stabilité à l'équipe. Contre (0-1), à quatre derrière, on était moins à l'aise. Joachim (Andersen) est à sa place, Marcelo est bien protégé, Marçal est efficace. Et les trois milieux sont bien positionnés. Et devant, que ce soit Moussa (Dembélé) et Memphis (Depay), ou Martin (Terrier) et Memphis, on a plus de poids. On est plus solides. C'est mon idée ", a ajouté le Brésilien.

"Je ne regrette pas mes choix"

Sylvinho ne considère pas avoir été frileux : " Je n'ai pas cette impression d'avoir joué pour éviter de perdre plutôt que pour gagner. J'ai mis Moussa (Dembélé, entré à la 59e) pour gagner. Je voulais faire entrer un deuxième attaquant mais Rafael a eu des crampes et je ne voulais pas déstructurer l'ensemble. J'ai voulu faire des changements pour gagner mais à la 81e minute, alors qu'on veut renforcer le milieu, on perd Léo (Dubois). Mais je ne regrette pas, car je ne pensais pas que Léo serait blessé ".

Le Brésilien est inquiet après ce quatrième revers de la saison : " Je suis très préoccupé par le résultat, c'est certain, on a perdu trop de points de cette manière. Ces résultats m'inquiètent, c'est vrai. On ne peut pas admettre de perdre dans ces conditions. On devait au moins conserver le nul ce soir (hier) et il y a ce but de Houssem (Aouar) qui est hors jeu de peu (61e). J'accepterais mieux un 3-0 ou 4-0 et de rentrer à la maison que de voir quelque chose se reproduire de cette manière ".

Enfin, alors que Jean-Michel Aulas n'a écarté aucune possibilité concernant l'avenir de son entraîneur brésilien, ce dernier a préféré botter en touche après la rencontre, conscient qu'il n'a pas son destin entre ses mains : " Ce n'est pas moi qui peux le dire. Je peux vous répéter, oui, je suis inquiet, je ne m'explique pas ce résultat. Mais je dois trouver les problèmes, les régler pour aider les joueurs à repartir. C'est mon travail".