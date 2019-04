OFFICIEL : Oblak prolonge jusqu'en 2023 avec l'Atletico Madrid

Le portier slovène a prolongé son bail avec les Colchoneros. L'ancien gardien de Benfica est désormais lié jusqu'en 2023 avec le club espagnol.

Enfin une bonne nouvelle pour le futur de l'Atletico Madrid. Après avoir perdu Lucas Hernandez, transféré au l'été prochain, et alors que les rumeurs concernant l'avenir d'Antoine Griezmann et Diego Godin ne rendent pas optimistes les fans des Colchoneros, ces derniers peuvent se réjouir car les dirigeants du club espagnol ont réglé un autre dossier brûlant ce mercredi. En effet, l'Atletico Madrid a annoncé la prolongation de Jan Oblak.

Arrivé en 2014 en provenance de pour succéder à Thibaut Courtois, le gardien slovène de 26 ans est rapidement devenu incontournable à l'Atletico Madrid. Jan Oblak est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde et a prolongé son contrat avec le club espagnol jusqu'en juin 2023. Il était jusqu'à présent lié avec les Colchoneros jusqu'en juin 2021. Le Slovène est donc sous contrat avec l'Atletico Madrid pour les quatre prochaines saisons.

"Content d'être à l'Atletico"

"Je suis très heureux d'avoir signé une prolongation de contrat et d'être ici. Je vais défendre ces couleurs au meilleur de mes capacités et continuer à travailler dur", a déclaré Jan Oblak dans un communiqué publié par l'Atletico Madrid après avoir paraphé son nouveau contrat. Les Colchoneros s'enlèvent une belle épine du pied en s'assurant de conserver leur gardien, un des cadres et des points forts de l'équipe, pour les prochaines saisons.

D'autant plus que Jan Oblak était courtisé par de nombreux clubs européens. La presse espagnole et européenne faisait notamment état d'un intérêt de plusieurs cadors européens dont le . Déjà le cinquième gardien le plus capé de l'histoire des Colchoneros à seulement 26 ans, l'international slovène a encore de belles années devant lui et tentera de soulever de nouveaux tropées sous les couleurs de l'Atletico Madrid, lui qui compte une Supercoupe d' , une Supercoupe d'Europe et une avec le club madrilène.

Assurer de conserver son gardien, l'Atletico Madrid va désormais pouvoir s'occuper des autres lignes de son équipe avec notamment la défense qui risque d'être décimée avec le départ de Lucas Hernandez et le probable départ de Diego Godin, en fin de contrat, mais aussi son secteur offensif, puisque Antoine Griezmann penserait à un départ l'été prochain après la décevante campagne de son équipe en . Les Colchoneros ont encore du pain sur la planche pour assurer la pérénnité de leur effectif et continuer de grandir.