OFFICIEL - Nuno Da Costa quitte Strasbourg pour Nottingham Forest

L'attaquant de 28 ans quitte Strasbourg pour rejoindre le club de deuxième division anglaise.

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Comme annoncé par Goal au début de la semaine, Nuno Da Costa va bel et bien rejoindre Nottingham Forest. L'attaquant de 28 ans quitte et devrait rapporter environ deux millions d’euros plus bonus au Racing, même si le montant n'a pas été officiellement divulgé. En , Nuno Da Costa va retrouver Sabri Lamouchi, ancien entraîneur de Rennes, désormais sur le banc du club anglais.

L'arrivée de Majeed Waris à Strasbourg lors du mercato hivernal a poussé l'attaquant d'origine cap-verdienne vers la sortie afin de bénéficier de plus de temps de jeu. Nuno Da Costa était d'ores et déjà barré par Ludovic Ajorque et Lebo Mothiba à la pointe de l'attaque de l'équipe alsacienne. Cette saison, l'avant-centre de 28 ans a disputé quatorze matchs en pour un seul but marqué. Il va tenter d'apporter son expérience à Nottingham Forest.

Nuno checks in!#NFFC are delighted to announce the signing of international striker Nuno Da Costa for an undisclosed fee from RC Strasbourg. pic.twitter.com/NbLb4qfNoN — Nottingham Forest FC (@NFFC) January 29, 2020

Arrivé à Strasbourg en 2017, l'attaquant de 28 ans passé par a été l'auteur de 14 buts et 7 passes décisives en 74 matches de avec le Racing. Il va donc rejoindre l'équipe entraînée par Sabri Lamouchi dans le cadre d'un transfert. Après 28 journées, Nottingham Forest est quatrième de Championship et peut encore espérer viser la montée en . Nuno Da Costa pourrait faire ses débuts dès ce week-end avec le déplacement à Birmingham.