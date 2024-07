OFFICIEL : Nouveau contrat signé au Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé sa troisième signature de la semaine, Lucas Vazquez ayant signé un nouveau contrat jeudi.

Après Kylian Mbappé mardi et Modric mercredi, le renouvellement de Vazquez a été confirmé et les photos publiées.

Le joueur de 33 ans a prolongé son contrat d'une année supplémentaire jusqu'en 2025, les joueurs de plus de 30 ans ne se voyant généralement offrir que des prolongations d'un an. Vazquez était le remplaçant de Dani Carvajal, mais comme toujours, il a joué un rôle important dans la saison de l'équipe. En 38 apparitions, il a inscrit trois buts et délivré huit passes décisives, bien qu'il n'ait été titularisé qu'à 18 reprises. Il a notamment inscrit un but décisif dans les arrêts de jeu contre Alaves et a été l'homme du match lors de la victoire 3-2 contre Barcelone, où il a été impliqué dans les trois buts.

Certains pensaient que Vazquez aurait même dû faire partie de la sélection espagnole pour l'Euro 2024, mais il sera à nouveau une doublure fiable de Dani Carvajal la saison prochaine. Carlo Ancelotti n'a pas hésité à faire appel à lui et il a encore prouvé sa valeur l'année dernière. Le côté droit du Real Madrid est l'une des meilleures options pour les deux équipes.