OFFICIEL - Mohammed Salisu s'est engagé à Southampton

C'est un véritable feuilleton qui vient de s'achever ce mercredi soir.

Très courtisé suite à ses bonnes prestations sous les couleurs de Valladolid, Mohammed Salisu était notamment dans le viseur de deux clubs : et le . Après plusieurs semaines de tractations et de nombreux rebondissements, ce sont bien les Anglais qui ont enrôlé le défenseur central ghanéen.

Son arrivée a été officialisée ce mercredi soir. Il a paraphé un contrat le liant au club jusqu'en 2024. Le montant de l'opération n'a pas filtré. Considéré comme une étoile montante, Mohammed Salisu, qui recherchait un club faisant office de tremplin dans sa jeune carrière, s'est félicité de débarquer à Southampton.

#SaintsFC is delighted to confirm the signing of centre-back Mohammed Salisu from @realvalladolid on a four-year contract!