Officiel - Mercato : Lucas Deaux rejoint Nîmes jusqu'en 2021

Le milieu de terrain de l'En Avant Guingamp s'est engagé pour deux saisons avec les Crocodiles. Il portera le numéro 8 avec le club gardois.

Le Nîmes Olympique se renforcer au milieu de terrain avec l'arrivée de Lucas Deaux, en provenance de l'En Avant . Le joueur de 30 ans s'est engagé pour deux saisons avec les Crocos, jusqu'en 2021.

Mercato Nîmes : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

L'article continue ci-dessous

Bon, et pour ceux qui ont du mal le matin, @LucasDeaux est transféré au Nîmes Olympique et a signé un contrat de 2 ans. Il portera le numéro 8, et on lui souhaite la... #CrocoDeal pic.twitter.com/83U74KntBP — Nîmes Olympique (@nimesolympique) August 22, 2019

En quête de renfort pour l'entrejeu, le NO est passé à l'action ces derniers jours. Il faut dire que les pertes de Jordan Ferri et Téji Savanier, tous les deux parties à , ont fait beaucoup de mal au club gardois. De plus, Antonin Bobichon serait lui aussi proche du départ. Le milieu offensif se dirigerait vers Angers pour un transfert estimé entre 2,5 et 3 millions d'euros.

En tout, Lucas Deaux a disputé 168 matches en dans sa carrière entre le FC et Guingamp. Il compte apporter son expérience à Nîmes qui vit sa seconde saison de suite en .

Les hommes de Bertrand Blaquart ont d'ailleurs perdu leurs deux premières rencontres face au PSG (0-3) et Nice (1-2) et s'apprêtent à affronter une équipe également en difficulté ce dimanche : l'AS .