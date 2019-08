Officiel - Mercato - Joris Gnagnon est de retour à Rennes !

Joris Gnagnon (22 ans) revient au Stade Rennais, un an après son départ du FC Séville. Selon nos informations, Nantes était aussi sur le coup.

Après Jérémy Morel, Romain Salin, Edouard Mendy et Flavien Tait, le tient sa cinquième recrue. Et c'est un ancien de la maison qui revient sur les bords de la Vilaine. Joris Gnagnon est officiellement de retour au Stade Rennais, un an après son départ au . Il portera le numéro 21 avec le SRFC.

. @Gnagnon_39 revient à #Rennes avec le numéro. Derby remporté par les puisque #Nantes , par le biais de Christian Gourcuff, avait aussi tenté sa chance #Mercato pic.twitter.com/VsYC5MUAqP — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 26, 2019

Joris Gnagnon, qui s'était engagé pour 5 ans avec le FC Séville l'an dernier, a connu une première saison délicate en , ne disputant que 7 matchs de Championnat pour 16 matchs joués toutes compétitions confondues.

Le FC Nantes, sur les conseils de son nouvel entraîneur Christian Gourcuff, a aussi tenté une approche auprès du défenseur central ces derniers jours selon nos informations, mais c'est à Rennes qu'il a finalement donné son feu vert.

Chez les Rouge et Noir, Joris Gnagnon va retrouver bon nombre de ses anciens coéquipiers. Il jouera sous les ordres de Julien Stéphan, qui était son entraîneur lorsqu'il était encore en poste avec la réserve du Stade Rennais.