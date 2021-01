OFFICIEL - Mercato : Jean Lucas prêté à Brest

Confronté à une forte concurrence au milieu de terrain à l’OL, Jean Lucas est officiellement prêté à Brest.

Raymond Domenech a finalement bel et bien perdu la bataille pour Jean Lucas ? Annoncé avec insistance du côté de depuis le début du mercato hivernal, le milieu de terrain brésilien ne viendra pas chez les Canaris. "Jean Lucas ? Je ne sais pas. Je n’ai pas suivi les péripéties. Il n’est pas chez nous, il est à Brest. C’est comme ça. Vous savez, j’aurais aussi aimé prendre Maradona, mais il est mort. C’est comme ça. Je suis très réservé sur la période du mercato", avait déclaré Raymond Domenech le week-end dernier au moment d'apprendre que le Brésilien a préféré Brest à Nantes.

Jean Lucas emballé par le jeu brestois

Nul ne sait si la trouvaille de Juninho a pu s’entretenir avec Domenech, mais elle a pu le faire avec Olivier Dall’Oglio, et c’est là tout le problème pour Nantes. L’Équipe annonçait il y a quelques jours que Jean Lucas était assez emballé par le discours offensif du coach brestois, encensé depuis le début d’exercice grâce au superbe jeu collectif de son équipe. Et son départ en prêt ne fait désormais plus aucun doute, lui qui avait déjà quasiment annoncé la chose sur les réseaux sociaux.

Ce mardi, Brest a officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur son site officiel. Jean Lucas rejoint bel et bien le club breton sous la forme d'un prêt de six mois sans option d'achat. Le milieu de terrain brésilien va ainsi pouvoir glaner du temps de jeu et continuer de se développer tout en s'adaptant aux exigences de la , tandis que Brest pourra compter sur un joueur de talent pour la fin de saison.

Bienvenue à notre nouveau numéro 6⃣



Le milieu de terrain brésilien est prêté jusqu'à la fin de saison par l'@OL.



Plus d'infos https://t.co/kaF0EUBB8v pic.twitter.com/o5tJW1OfOz — 29 (@SB29) January 12, 2021

"Le Stade Brestois a enregistré cette semaine la signature pour un prêt de six mois sans option d’achat de Jean Lucas (22 ans). Le milieu de terrain brésilien arrive de où il était en manque de temps de jeu (196 minutes depuis le début de la saison). Celui dont l’idole dans le foot est Paul Pogba arrive donc à Brest avec les crocs et l’envie de montrer ses grosses qualités au milieu de terrain. Il portera le numéro 6. Bem-vindo Jean !", a indiqué Brest dans son communiqué.

Jean Lucas voulait la L1 avant tout

Pour rappel, le Brésilien doit faire face à une très forte concurrence au milieu de terrain à l’OL, où même le prometteur Maxence Caqueret a été relégué sur le banc.

Et face à l’absence de Coupe d’Europe pour Lyon cette année, Jean Lucas a rapidement senti qu’un départ serait la meilleure chose pour lui. En à tout prix, a-t-il demandé. Le voilà exaucé.