OFFICIEL - Marcin Bulka (PSG) prêté à l'OGC Nice

Le jeune gardien de but polonais du PSG, est prêté avec option d'achat à Nice et devrait être la doublure de Walter Benitez cette saison.

L'été est plus agité que jamais du côté de l'OGC Nice. Après avoir recruté en quantité et en qualité, les Aiglons se sont désormais offert un nouveau gardien. En effet, comme indiqué par Nice-Matin et confirmé par Goal, Marcin Bulka va bel et bien débarquer sur la Côte d'Azur sous la forme d'un prêt. Comme l'indiquait Goal, le prêt du gardien du PSG est assorti d'une option d'achat. Les discussions ont abouti ce jeudi.

L'OGC Nice a confirmé le prêt de Marcin Bulka dans un communiqué publié en fin d'après-midi : "L’OGC Nice est heureux d’enregistrer l’arrivée du gardien de but Marcin Bulka (Paris SG), prêté cette saison avec une option d’achat dont il a la pleine et entière maitrise. Pour renforcer ce secteur, le Gym a décidé de faire confiance à ce grand espoir du poste, pourvu d’un fort potentiel et d’un physique imposant (1m99)".

L'article continue ci-dessous

Le gardien formé à Chelsea serait vraisemblablement la doublure de Walter Benitez. Après des passages à Carthagène (D2 espagnole) et Châteauroux ces six derniers mois, il va connaître son troisième prêt depuis sa signature à l'été 2019.

Il succède à Yoan Cardinale dans le rôle de doublure

Il prend ainsi la place de Yoan Cardinale dont le contrat est arrivé à échéance au 30 juin. International Espoirs polonais, le portier âgé de 21 ans était barré par la concurrence dans la capitale française.

Sous contrat jusqu'en 2025, le jeune gardien polonais n'a disputé que deux matches avec Paris, dont un face à Lens où il s'était illustré par une erreur qui avait coûté une défaite (0-1, le 10 septembre de 2020).



Outre Nice, il disposait aussi d'une piste pour un prêt en série A italienne mais le nom du club n'a pas filtré. Après les arrivées de Calvin Stengs, Jean-Clair Todibo, Pablo Rosario, Mario Lemina, Melvin Bard et Justin Kluivert, il est la 7ème recrue niçoise.