Officiel - Marc Wilmots prend les commandes de l'Iran

L'ancien sélectionneur de la Belgique et de la Côte d'Ivoire a été nommé à la tête de l'équipe iranienne. Il a signé un contrat jusqu'en 2022.

Un peu plus d'un an et demi après sa dernière expérience sur un banc, Marc Wilmots rebondit du côté de l'Asie. L'entraîneur belge est devenu officiellement le nouveau sélectionneur de l' , avec un contrat jusqu'en 2022, et la prochaine au .

C'est le président de la Fédération iranienne de football, à savoir Kami Rita Sherpa, qui a confirmé la venue de l'ancien milieu de terrain de et de . Il devrait toucher un salaire d'1,3 millions d'euros selon l'agence officielle Irna.

Marc Wilmots sera accompagné de deux assistants de son choix pour son mandat en Iran.

L'ancien sélectionneur de la et de la reprend du service et succède au passage à Carlos Queiroz. Le technicien portugais a pris la direction de l'Amérique du Sud en début de l'année pour entraîner la , en vue de la prochaine Copa America au .