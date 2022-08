OFFICIEL : Manchester United fait sauter la banque pour Antony

Manchester United a trouvé un accord pour signer Antony de l'Ajax dans un transfert d'une valeur de 95 millions d'euros, hors bonus.

Le feuilleton Antony arrive à son terme. Le joueur de 22 ans ayant été identifié par les Red Devils comme une cible de choix au début de la fenêtre estivale mais le club néerlandais n'était pas emballé à l'idée de vendre le Brésilien. Finalement, Manchester United est revenu à la charge en cette fin de mercato, répondant aux hautes exigences de l'Ajax Amsterdam. Le club mancunien a annoncé avoir trouvé un accord avec l'Ajax tandis qu'Antony va signer un contrat de cinq ans à Old Trafford, où il retrouvera Erik ten Hag.

95 millions d'euros et cinq millions de bonus

"Manchester United a conclu un accord avec l'Ajax pour le transfert d'Antony, sous réserve de la visite médicale, de la finalisation du contrat du joueur et d'une autorisation internationale", ont indiqué les Red Devils dans leur communiqué. De son côté, le club hollandais a confirmé les modalités financières :"L'Ajax a accepté une indemnité de transfert de 95 millions d'euros. En incluant les bonus, le montant pourrait monter jusqu'à 100 millions d'euros".

Manchester United : Antony arrive pour 100 millions d’euros !

L'Ajax a finalement cédé à la demande d'Antony qui souhaitait quitter le club néerlandais, tandis que ce dernier souhaitait le conserver après avoir vendu plusieurs joueurs clé cet été. Le Brésilien avait d'ailleurs fait pression sur son club par le biais d'une interview accordée à Fabrizio Romano il y a quelques jours. "Depuis février, mes agents sont allés à Amsterdam pour informer l’Ajax de mon désir de quitter le club pour relever un nouveau challenge et que certains clubs intéressés arriveraient avec certainement de belles offres avec eux", a indiqué le Brésilien.

Une option offensive supplémentaire pour Ten Hag

"En juin, j’ai interrompu mes vacances et je suis personnellement venu pour informer les dirigeants de l’Ajax, dont le nouvel entraîneur, à propos de mon souhait de partir et qu’ils devraient considérer cette possibilité parce que c’était un projet sur deux saisons. Je ne demande pas à l’Ajax de me libérer, je demande à l’Ajax de me vendre avec le montant le plus élevé pour un joueur d’Eredivisie", a conclu Antony.

Antony rappelé à l’ordre par son coach de l’Ajax

Après un début de saison décevant, Manchester United a accéléré sur le mercato et sorti le chéquier afin de se renforcer avec Casemiro et maintenant avec son compatriote de l'Ajax. L'arrivée d'Antony ajoute une puissance de feu supplémentaire à l'attaque de Manchester United, avec un homme qui a marqué 25 buts en 82 apparitions avec l'Ajax Amsterdam et qui est prêt à remplir un rôle offensif sur un côté dans le système d'Erik Ten Hag qui favorise une attaque à trois.

Pour ses débuts avec Manchester United, le Sud-Américain pourrait être lancé dans le grand bain, les Red Devils devant affronter leur vieil ennemi, Arsenal, qui a fait un début de campagne 2022-23 impressionnant, le week-end prochain.