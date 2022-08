Antony rappelé à l’ordre par son coach de l’Ajax

Alfred Schreuder, l’entraineur, a tenu des propos très sévères à l’encontre de son attaquant brésilien, Antony.

L'entraîneur de l'Ajax, Alfred Schreuder, s'en est pris dimanche à Antony, lequel est désormais proche de rejoindre Manchester United. Il n’apprécie guère son attitude et il le fait savoir.

Antony n'a pas été retenu dans le groupe de l'Ajax qui a battu le FC Utrecht 2-0 dimanche. Il a également manqué le match du week-end dernier contre le Sparta Rotterdam après avoir raté l'entraînement de vendredi et de samedi précédant le match. Plusieurs sources ont alors laissé entendre qu'il avait choisi de faire la "grève" pour provoquer son départ chez les Red Devils.

Schreuder « n’approuve pas » le comportement d’Antony

Après la victoire de dimanche, Schreuder est sorti de son silence et a admonesté publiquement son protégé : "De nos jours, tout est une question d'argent et je pense que c'est triste. C'est notre monde, c'est très triste et je n'approuve pas que ces choses nous arrivent. Je m'en tiens à ces mots. Je veux parler du match, pas d'Antony. J'en ai dit plus qu'assez à ce sujet."

Antony a clairement fait savoir qu'il souhaitait quitter l'Ajax dans les prochains jours après que Manchester United ait fait de lui sa principale cible. Cependant, les champions des Pays-Bas n'ont pas l'intention de le laisser partir. Fort logiquement, cette situation commence à agacer l’intéressé.

Qu’est-ce qu'a dit Antony à ses dirigeants de l’Ajax ?

Dans une interview accordée à Fabrizio Romano et après avoir appris que l'Ajax avait rejeté une offre de 90 millions d'euros, Antony a déclaré : « Aujourd'hui (vendredi, ndlr), lors d'une réunion avec le club, j'ai exprimé mon ancien intérêt à partir, mais cette fois avec une offre considérable sur la table. D'autres étaient déjà arrivés ! L'Ajax a refusé avec l'argument qu'ils n'ont que cinq jours pour me remplacer ».

« Je ne demande pas à l'Ajax de me libérer, je demande à l'Ajax de me vendre avec l'offre la plus élevée jamais faite à un joueur d'Eredivisie. J'insiste sur ce thème depuis février pour que le club puisse reconstruire l'équipe en toute sérénité », a ajouté le Brésilien.