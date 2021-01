OFFICIEL - Manchester United engage Amad Diallo

Manchester United a bouclé l'arrivée d'Amad Diallo, l'ailier ivoirien d'Aston Villa. Le joueur a son permis de travail pour exercer en Angleterre.

a finalisé la signature d'Amad Diallo en provenance de l' après avoir rempli les bons papiers dans cette optique.

Le club a accepté des frais, qui pourraient atteindre 40 millions d'euros avec d'éventuels bonus, en octobre, le dernier jour du mercato estival, mais l'accord était soumis à l'obtention d'un permis de travail et de conditions personnelles. C'est chose faite.

United a obtenu une dérogation de la part des instances cette semaine après avoir fait sa demande le 1er janvier et Diallo devient le premier joueur à être recruté et enregistré en vertu de ces nouvelles règles de la FA qui ont été mises en œuvre après le Brexit.

Une fois les obstacles surmontés, l'ailier de 18 ans a pu se rendre à Rome, ce qu'il a fait plus tôt cette semaine, pour obtenir son visa. Dès que son visa aura été délivré, il pourra s'envoler pour Manchester afin de rejoindre ses nouveaux coéquipiers. Il est entendu qu’il n’aura pas à se mettre à l'isolement car il a fait partie de la bulle d’Atalanta, ce qui le rend exempt des règles du gouvernement.

Le jeune ailier, qui a fait deux apparitions pour la première équipe de l'Atalanta cette saison, a signé un accord qui le maintiendra à Old Trafford jusqu'en juin 2025, avec une option pour une année supplémentaire.

Parlant de son arrivée, Solskjaer a déclaré: "En tant que club, nous suivons Amad depuis plusieurs années et après l'avoir moi-même observé, je pense qu'il est l'un des jeunes espoirs les plus prometteurs du circuit. Manchester United a une si fière histoire de développement de jeunes joueurs et tout est en place pour permettre à Amad d'atteindre son potentiel ici."

"Il lui faudra du temps pour s'adapter, mais sa vitesse, sa vision et ses fantastiques capacités de dribble lui permettront de faire la transition. C'est un joueur avec tous les attributs bruts nécessaires pour être un joueur important pour Manchester United dans les années à venir", a poursuivi le coach norvégien, visiblement très excité par cette acquisition.