OFFICIEL - L’OM met la main sur Matteo Guendouzi

Prêté la saison dernière à Berlin, Guendouzi est prêté avec option obligatoire par Arsenal et revient en Ligue 1 sous les couleurs de l’OM.

Comme bon nombre de certains de ses compatriotes, Matteo Guendouzi avait fait le choix de traverser la Manche assez jeune pour tenter de conquérir l’Angleterre. Après seulement deux saisons avec le FC Lorient, le milieu de terrain avait rejoint Arsenal en 2018.

Avec sa longue crinière et un jeu plein de fougue, l’international Espoir français n’a pas mis longtemps à séduire les fans des Gunners ainsi que Unai Emery. Malheureusement, la belle histoire n’a pas duré aussi longtemps que le natif de Poissy l’aurait voulu.

Pas vraiment désiré par Mikel Arteta, Guendouzi a fait le choix de s’exiler la saison dernière en Bundesliga du côté du Herta Berlin. Aux côtés de Lucas Tousart, l’ancien Gunner a participé au maintient du club de la capitale (24 matches, 2 buts) et attiré l’oeil de certains recruteurs.

Parmi ceux-ci, Pablo Longoria toujours à l’affût de la bonne affaire depuis son arrivée à l’OM. Malgré son passif d’ancien Parisien, lui qui a été formé au PSG, Matteo Guendouzi n’a pas réfléchi longtemps à l’idée de revenir jouer en Ligue 1 (8 matches avec Lorient) du côté de la Canebière.

A 22 ans, le milieu de terrain est prêté une saison avec option d'achat à Marseille et vient compléter le recrutement intelligent marseillais depuis l’ouverture du marché des transferts.

Il est la cinquième recrue de l’OM après Gerson, Balerdi, De La Fuente et Cengiz Ünder et renforce un entrejeu qui avait vu Cuisance et Ntcham repartir dans leur club respectif après un prêt non concluant.

"L'Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec Arsenal FC pour le milieu de terrain français, Mattéo Guendouzi. Après le succès de sa visite médicale, Mattéo s'est engagé avec le club olympien pour un prêt d'un an avec option d'achat. Il est la cinquième recrue olympienne de ce mercato estival 2021"