OFFICIEL - L’OL et Rudi Garcia se séparent

Au lendemain de la défaite contre Nice, l’OL a confirmé les dires de Garcia. Ce dernier ne sera pas le coach la saison prochaine.

Les chances de voir Rudi Garcia rester à la tête de l’OL la saison prochaine étaient déjà infimes mais la 4eme place du club lyonnais à l’issue de la saison 2020-21 a fini par réduire à néant cette collaboration. Le coach lui-même en avait-il vraiment envie ?

A l’écouter après la défaite contre Nice, dimanche soir, les conditions n’étaient pas réunies pour qu’il puisse pleinement s’épanouir. Les relations entre Juninho et Garcia n’étaient pas celles que l’on peut attendre entre un directeur sportif et un coach et c’est donc le Brésilien qui a gagné son combat.

Quelques heures après l’annonce de Rudi Garcia, c’est le club qui a annoncé la fin de l’aventure commencée il y a un an et demi après le limogeage de Sylvinho. Seulement qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine, l’OL doit maintenant se mettre à la recherche d’un nouveau coach. Entre Christophe Galtier, Patrick Vieira ou encore Paulo Fonseca, nombreux sont les noms à circuler au Groupama Stadium. Sans que véritablement l’un d’eux ne se détachent vraiment.

Le communiqué de l’OL :

"Au lendemain de la défaite face à Nice, l’Olympique Lyonnais qui termine à la 4eme place avec 76 points informe que Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Juninho ont reçu ce lundi matin Rudi Garcia pour acter la fin de son contrat d’entraîneur qui avait débuté en octobre 2019.

Cette décision a été prise afin d’insuffler une nouvelle dynamique au groupe professionnel qui va jouer pour la 24eme fois d’affilée la Coupe d’Europe (dont 18 fois la Champions League), la saison 2019/2020 n’ayant pu aller à son terme.

L’OL remercie Rudi Garcia qui avait permis au club de disputer une demi-finale de Champions League, en août 2020, lors du Final 8 de Lisbonne.

L’Olympique Lyonnais prépare d’ores et déjà la construction d’un nouveau projet ambitieux. Le choix fait par l’institution d’aligner la fin de nombreux contrats d’encadrement au 30 juin permettra d’amorcer un nouveau cycle dont les ambitions resteront plus que jamais européennes (l’OL est le club français comptant le plus de matches européens - 270 - et le plus grand nombre de participation à une Coupe d’Europe - 41).

Le club communiquera prochainement sur sa nouvelle organisation avec les plus hautes ambitions, grâce à un effectif riche d’individualités de haut niveau qu’il va aussi renouveler, tant au niveau des compétitions nationales qu’en Europa League."

L’Olympique Lyonnais remercie particulièrement les groupes de supporters pour leur soutien et leur énergie et attend avec impatience leur retour dans le Groupama Stadium.