OFFICIEL - L’OGC Nice confirme l’arrivée de Galtier

Le propriétaire de l’OGC Nice a confirmé lundi soir la venue de Christophe Galtier au poste d’entraineur.

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Christophe Galtier va bien prendre les commandes de l’OGC Nice. Après avoir mené le LOSC au titre de champion de France, le très respecté technicien s’est engagé en faveur du Gym pour une durée de trois ans.

L’information a été divulguée par Ineos, le propriétaire du club azuréen. Elle a été ensuite officialisée très rapidement par le club. Le nouvel entraineur des Aiglons est attendu dès mardi au centre d’entrainement.

Nice et l’INEOS fiers de leur coup

Sir Jim Ratcliffe, le président d'INEOS, a exprimé sa fierté d’avoir pu attirer un coach de cette qualité : "Je suis profondément ravi que nous ayons pu nommer Christophe Galtier comme entraîneur principal de l'OGC Nice. Il a démontré sa capacité à gagner en remportant la Ligue 1 lors du dernier match de la saison avec Lille. Il faut du cran pour cela et nous considérons chez INEOS que c'est une qualité essentielle. Christophe est reconnu comme un entraîneur qui développe le talent, ce qui est essentiel pour notre projet sportif. Cette nomination est considérée comme un pas en avant significatif dans notre projet et notre désir de participer régulièrement aux compétions européennes et d'y être compétitif."

Galtier, aussi, a fait part de sa joie après avoir rejoint sa nouvelle formation : "Je suis très enthousiaste à l'idée d'entraîner le Gym et de rejoindre le projet INEOS Football. J'ai rencontré Jim, il est très clair qu'il se veut ambitieux pour le club et je le suis aussi."

L'article continue ci-dessous

L’#OGCNice est heureux de confirmer la nomination de Christophe Galtier comme nouvel entraîneur principal, avec effet immédiat.



Le communiqué d’@INEOS ⤵️ — OGC Nice (@ogcnice) June 28, 2021

Nice a dû payer 5M€

Galtier aurait dû arriver à Nice il y a un bon moment déjà, mais les discussions avec Lille ont été très compliquées. Vu qu’il était sous contrat (jusqu’en 2022), Olivier Létang n’a pas voulu le lâcher. Au final, pour parvenir à leurs fins, les Niçois ont dû débourser la somme de 5M€.

Alors qu’il avait des touches avec d’autres clubs plus prestigieux, l’ancien joueur de l’OM a donc opté pour une équipe au standing moins important que le LOSC. Un choix qui peut étonner, mais dont il est intimement convaincu en raison du projet qui lui a été vendu et aussi de sa très bonne relation avec Julien Fournier, le directeur exécutif du club.

Du côté de l’Allianz Riviera, Galtier remplace Adrien Ursea, qui avait été limogé en fin de saison dernière. Le coach franco-roumain avait portant réussi à mener Boudadoui et ses coéquipiers dans la première moitié du tableau (9e).