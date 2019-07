OFFICIEL - L'Inter enregistre la signature de Lucien Agoumé (FC Sochaux)

Le jeune joueur de 17 ans, annoncé comme l'un des plus grands talents de sa génération, s'est engagé en faveur de l'Inter Milan ce vendredi.

Du côté de l' , et alors que toutes les attentions sont tournées vers les potentielles arrivées de joueurs confirmés qui pourraient rejoindre l'équipe désormais entraînée par Antonio Conte - à l'image du joueur du Manchester United Romelu Lukaku - le club milanais a annoncé ce vendredi l'arrivée d'une recrue moins clinquante, mais vouée à faire grand bruit dans les prochaines années.

En effet, l'Inter a enfin officialisé l'arrivée du Français Lucien Agoumé (FC Sochaux), jeune milieu de terrain né en 2002, qui compte pas moins de 17 rencontres avec l'Equipe de des moins de 17 ans et souvent comparé à un certain... Paul Pogba, rien que ça.

Un contrat de trois ans pour le joueur de 17 ans

"L'Inter Milan annonce avoir acquis le joueur de football Lucien Agoumé du . Le milieu de terrain français 2002 a signé un contrat de trois ans", a en effet écrit le club transalpin dans un communiqué officiel publié sur son site internet.

Pendant que les dossiers plus onéreux se poursuivent, l'Inter vient de s'offrir un joueur qui dispose à la fois du talent et de la personnalité pour tenir un rôle prépondérant au milieu de terrain lors des années à venir, pour une somme avoisinant les cinq millions d'euros.

🚨 C'est officiel ! Lucien Agoumé est désormais un joueur de l'@Inter.

🦁 L’ensemble du club souhaite le meilleur au jeune milieu #MadeInSeloncourt qui continuera à porter haut les couleurs du centre de formation du FCSM.https://t.co/1N94tYeuMV — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 5 juillet 2019

Il se pourrait que les supporters ne mettent pas longtemps à réaliser pourquoi il y avait tant de prétendants pour sa signature, Lucien Agoumé étant annoncé par de nombreux observateurs comme le meilleur joueur français de sa génération. Une réputation flatteuse, qui plus est quand on s'intéresse aux récents joueurs de talents made in France explosant sur le continent européen ces dernières années.