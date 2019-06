Lucien Agoume - Le "nouveau Pogba" prêt à briller avec l'Inter de Conte

Le jeune joueur de 17 ans s'est révélé avec Sochaux en Ligue 2 cette saison et est prêt à rejoindre San Siro malgré un intérêt de Barcelone et City.

Alors que toutes les attentions autour de l' sont tournées vers les joueurs confirmés qui pourraient rejoindre l'équipe désormais entraînée par Antonio Conte - à l'image de Romelu Lukaku ou Edin Dzeko - ce qui sera peut-être le transfert le plus important des Nerazzuri pourrait passer inaperçu. Le jeune milieu de terrain Lucien Agoume est tout proche de s'engager en provenance de Sochaux, l'Inter essayant de conclure le transfert rapidement pour devancer les intérêts de et de Barcelone pour un joueur de 17 ans qui a déjà été comparé à son compatriote Paul Pogba.

Né au Cameroun en février 2002, Agoume a commencé le football quand sa famille s'est installée en , à Besançon. À l'âge de 12 ans il était repéré par Sochaux et intégrait le centre de formation des Lionceaux, où son talent était évident pour tout le monde. Il a ensuite rapidement progressé dans les différentes catégories d'âge.



C'est à 16 ans et 252 jours qu'il est devenu le joueur le plus jeune de l'histoire de Sochaux à jouer en professionnel, en entrant en jeu contre pour 14 minutes. D'autres entrées en jeu ont suivi et depuis janvier 2019, il est devenu un titulaire régulier dans l'équipe d'Omar Daf. Au point d'être élu joueur du club au mois de janvier. La comparaison avec Pogba est arrivée peu après. Aligné au milieu dans un système en 4-2-3-1, sa qualité de passe et sa volonté de progresser avec le ballon lui permettent de se sentir à l'aise bien au-delà du milieu de terrain. Même s'il n'est pas parvenu à inscrire son premier but pour sa première saison, son positionnement comme milieu plus offensif devrait lui permettre de jouer un rôle plus important à l'avenir.

Ses deux buts en 16 apparitions avec les U16 nationaux vont dans ce sens et cet été il était capitaine des U17 français lors de l'Euro en . Leader naturel sur le terrain, il a mené son équipe jusqu'en demi-finales avant de s'incliner devant le futur finaliste, l' . "C'est un garçon qui progresse de match en match, dit de lui son entraîneur Omar Daf. Nous sommes ici pour l'accompagner, pour l'ammener au meilleur niveau, mais clairement, il a tout pour réussir."

L'article continue ci-dessous

L'Inter est prêt à payer un montant initial de 4,5 millions d'euros pour s'attacher les services d'Agoume, mais plusieurs bonus devraient être ajoutés dans ce transfert. Le jeune homme démarrera alors une nouvelle vie à Milan et si Conte semble plus enclin à favoriser des joueurs avec davantage d'expérience, sa capacité à dicter le tempo depuis le milieu de terrain pourrait bien séduire le boss italien.

Même s'il ne possède pas de grandes qualités de vitesse, sa capacité à donner le ballon en deux touches de balle maximum permet à son équipe de franchir le milieu de terrain rapidement. D'autant que pour un joueur de 17 ans convoité par les plus grosses écuries européennes, sa discrétion est également un atour qui devrait plaire à l'ancien technicien de la Juve ou de .

Et pendant que les feuilletons Dzeko et Lukaku se poursuivent, l'Inter est sur le point de s'offrir un joueur qui dispose à la fois du talent et de la personnalité pour tenir un rôle prépondérant dans le milieu de terrain pour les années à venir. Il se pourrait que les supporters ne mettent pas longtemps à se rendre compte pourquoi il y avait tant de prétendants pour sa signature.