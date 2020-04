OFFICIEL - Les Verts blindent Wesley Fofana jusqu'en 2024

Révélation du club cette saison et sous contrat jusqu'en 2022, Wesley Fofana a officiellement prolongé jusqu'en 2024 du côté de l'AS Saint-Etienne.

À Saint-Etienne, la saison 2019-20 se veut particulièrement compliquée. Problèmes en interne, résultats sportifs décevants, spectre d'une relégation sportive et désormais, menace financière conséquente suite à la crise liée à la pandémie de Covid-19. Bref, les temps sont durs dans le Forez.

La nouvelle pépite du centre de formation prolongée

Néanmoins, les supporters des Verts ont eu droit à une bonne nouvelle ce mardi. En effet, l'AS Saint-Etienne a annoncé la prolongation de contrat du jeune défenseur central Wesley Fofana jusqu'en 2024. Une grande satisfaction, tant le joueur de 19 ans, promis à un grand avenir, était courtisé. Révélé sous les ordres de Claude Puel, le vainqueur de la Gambardella en 2019 aux côtés d'un certain William Saliba, devrait donc continuer à progresser dans le Chaudron ces prochaines saisons.

"Wesley Fofana a officiellement prolongé son contrat avec l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2024. Compte tenu du contexte économique tendu et de l'arrêt des activités liés à la crise sanitaire sans précédent qui frappe la , les deux parties ont convenu de différer les effets financiers du contrat. Professionnel depuis 2018, Wesley Fofana était déjà lié au club jusqu'en 2022", peut-on lire sur le communiqué officiel du club. Claude Puel, qui apprécie grandement le joueur, peut avoir le sourire.



"Nous sommes très heureux d'inscrire Wesley Fofana dans le futur de l' . Wesley doit devenir une pièce maîtresse de l'équipe. Il a toutes les qualités techniques et physiques pour atteindre cet objectif. Il a un énorme potentiel avec l'état d'esprit d'un compétiteur mais il faut qu'il progresse encore dans la régularité et la concentration. A lui de tout donner pour passer encore des paliers et devenir un grand joueur", a justement confié le technicien.