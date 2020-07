OFFICIEL - Leonardo Balerdi s'engage à Marseille

C'est officiel, l'OM enregistre l'arrivée du défenseur argentin de Dortmund Leonardo Balerdi.

Le prête le défenseur argentin Leonardo Balerdi à l'OM pour une saison.

➡️🇫🇷 Der #BVB hat sich mit @OM_Officiel auf eine Leihe von @leoobalerdi5 für die kommende Saison 2020/21 verständigt.



Alles Gute für die kommende Spielzeit in Frankreich, Leo! 👏 — Borussia Dortmund (@BVB) July 21, 2020

"Leonardo Balerdi est venu nous voir avec une requête de transfert. Il espère plus de temps de jeu à Marseille. Nous le remercions pour son engagement et lui souhaitons le plus grand succès possible pour son avenir", a déclaré le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc.

Leonardo Balerdi est encore sous contrat à Dortmund jusqu'en 2024 et le BVB n'a pas annoncé s'il y avait une option d'achat pour Marseille.

