OFFICIEL : Le Real Madrid s'offre un défenseur

Le Real Madrid s'offre une nouvelle recrue, qui est aussi une vieille connaissance..

Le Real Madrid a annoncé sa première signature de l'été. Le latéral gauche Fran Garcia revient au club trois ans après l'avoir quitté pour le Rayo Vallecano.

Le transfert avait été confirmé par le président du Rayo, Raul Martin Presa, et par Carlo Ancelotti au cours des derniers mois, un accord ayant été annoncé pour la première fois en février.

Garcia est petit mais rapide comme l'éclair, et possède une endurance impressionnante pour monter et descendre sur le terrain. Au Rayo, sa course constante sur l'extérieur d'Alvaro Garcia était l'une des principales armes d'Andoni Iraola à Vallecas.