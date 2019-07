Officiel - Le Real Madrid confirme la grave blessure de Marco Asensio

Le club madrilène a publié un communiqué médical pour indiquer que Marco Asensio souffrait d'une rupture des ligaments croisés à son genou gauche.

Évacaué sur civière lors du match d'International Champions Cup contre Arsenal, dans la nuit de mardi à mercredi, Marco Asensio redoutait le pire. Les craintes du milieu de terrain offensif espagnol se sont confirmées : il est bien touché aux ligaments croisés de son genou gauche.

Dans un communiqué publié par le , la nature précise de la blessure d'Asensio est indiquée. Il devrait être absent une grande partie de la saison à venir et ne pourrait faire son retour qu'en 2020, après plusieurs mois d'indisponibilité.

"Après les tests effectués sur Marco Asensio par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe de son genou gauche. Le joueur sera opéré de manière chirurgicale dans les prochains jours."

Parte médico de Asensio.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 24, 2019

Cette blessure pourrait bouleverser le mercato madrilène. Sur le départ, Dani Ceballos pourrait ne plus être prêté du côté d'Arsenal et ainsi rester une saison de plus sous les ordres de Zinédine Zidane.