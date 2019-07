Mercato - Arsenal : Pourquoi la blessure de Marco Asensio peut-elle bloquer le transfert de Dani Ceballos ?

Arsenal espérait pouvoir recruter le milieu de terrain de 22 ans mais le Real pourrait décider de le retenir après la blessure de Marco Asensio.

Face à lors de l'International Champions Cup, Marco Asensio a été victime d'une grave blessure avec le Real Madrid. L'attaquant de 23 ans n'a joué que 20 minutes avec le , marquant le deuxième but madrilène lors du match nul 2-2 (victoire de 3-2 aux tirs au but) avant d'être serieusement blessé au genou et conduit à l'hôpital.

Si Zinedine Zidane a admis que la blessure semblait "inquiétante", le manager des Gunners, Unai Emery, a expliqué qu'elle "pourrait être une mauvaise nouvelle" pour le possible transfert de Dani Ceballos à Arsenal. Les négociations entre les lodoniens et les madrilènes pour l'arrivée de Dani Ceballos avaient pourtant progressées et un accord pour un prêt devait même être conclu cette semaine.

L'article continue ci-dessous

"Je ne sais pas. Notre objectif était aussi de ne pas subir de blessures durant ce match, et ils ont en peut-être eu une avec Asensio. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour eux et pour nous. Je ne sais pas si cela peut changer quelque chose" a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse à propos du possible transfert annulé de Ceballos vers Arsenal en raison de cette blessure d'Asensio.

En effet, les médecins du Real Madrid craignent une rupture des ligaments croisés du genou gauche pour leur attaquant. En cas d'absence de longue durée, Dani Ceballos pourrait en effet être conservé par le Real pour remplacer son coéquiper.