OFFICIEL, le Real Madrid blinde Vinicius Junior !

Le Real Madrid ferme la porte à tous les prétendants de Vinicius Junior. Il renouvelle le bail du Brésilien.

S’il avait eu du mal à s’adapter au jeu du Real Madrid, Vinicius José Paixão de Oliveira Junior est désormais un joueur incontestable du vestiaire madrilène. Un cadre, le Brésilien vient de bénéficier d’un renouvellement de son contrat avec la Maison Blanche.

Vini Jr prolonge jusqu’en 2027

A un an de la fin de son contrat au Real Madrid, Vinicius Junior vient de renouveler son contrat avec la Maison Blanche. Dans un communiqué sur son site internet, ce mardi 31 octobre 2023, le Real Madrid annonce le renouvellement de son ailier gauche brésilien pour les quatre prochaines années.

« Le Real Madrid CF et Vini Jr. ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2027. Vini Jr. est arrivé au Real Madrid en juillet 2018, à seulement 18 ans, et a fait ses débuts avec le Real Madrid. Madrid Castilla le 26 août. Au cours de ses six saisons sous le maillot de l'équipe première, il a disputé 235 matchs, au cours desquels il a marqué 63 buts et remporté 9 titres : 1 Ligue des Champions, 2 Mondiaux des Clubs, 1 Supercoupe d'Europe, 2 Liga, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne. A 23 ans, Vini Jr. est déjà l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid ces dernières années. Il a marqué le but qui nous a valu la Quatorzième Coupe d'Europe lors de la finale à Paris en 2022 et a remporté le Ballon d'Or au Mondial des Clubs 2022 au Maroc, que le Real Madrid a remporté et qui a représenté le huitième titre mondial de notre histoire », peut-on lire dans la note.

Une forte clause libératoire pour Vini Jr

S'il a renouvelé jusqu'en 2027 avec les vice-champions d'Espagne, le Real Madrid veut éloigner tous les prétendants de Vinicius Junior. En effet, le club de la capitale espagnole a revu à la hausse la clause libératoire de son ailier brésilien.

Selon les informations de la presse espagnole, le Real Madrid a inclus jusqu'à un milliard d'euros la clause libératoire de l'attaquant brésilien. Ceci afin d'éloigner tous les concurrents de son homme fort sur l'aile gauche.

La réaction de Vinicius Jr après prolongation

Décidé à poursuivre sa carrière au Real Madrid, Vinicius Junior se réjouit d’avoir eu cette nouvelle offre de prolongation au sein du club de la capitale espagnole. Le Brésilie, à travers son compte officiel X (anciennement Twitter), laisse lire son sentiment de joie.

« PEU PROBABLE, mais PAS IMPOSSIBLE !! Le plus grand et le meilleur club du monde !! Merci Presi, fans, collègues et tous ceux qui travaillent dans le Real Madrid. Merci à la famille, aux amis et aux fans !! Dans le dream club jusqu'en 2027 et pour plus de titres ensemble !! », a-t-il écrit.