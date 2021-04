OFFICIEL - Le RB Leipzig tient le remplaçant de Nagelsmann, parti au Bayern

Nagelsmann parti vers le Bayern Munich la saison prochaine, le RB Leipzig a activé la filière Red Bull pour engager Jesse Marsch, coach de Salzbourg.

New York Red Bull, RB Salzbourg et désormais RB Leipzig. On ne sait pas si la boisson énergétique donne des ailes à Jesse Marsch comme le veut le slogan de la marque mais en tout cas, l’entraineur américain continue son tour du propriétaire au sein du groupe Red Bull.

Après deux saisons du côté de Salzbourg où il a remporté le titre de champion et la coupe en 2020, Marsch vient d’être nommé comme nouvel entraîneur de Leipzig pour la saison prochaine.

Ayant déjà officié comme adjoint dans le club allemand durant une saison (2018-2019), l’ancien milieu de terrain américain aura la lourde tâche de prendre la succession de Julian Nagelsmann, qui s’est officiellement engagé avec le Bayern Munich il y a quelques jours.

"Avec Jesse Marsch, nous avons pu signer le candidat que nous souhaitions pour le poste d'entraîneur et remplir rapidement le poste le plus important dans le domaine sportif au RB Leipzig avec un entraîneur de haut niveau. Nous nous réjouissons de travailler avec Jesse Marsch pour continuer sur la voie que nous avons choisie et pour continuer à développer le club", explique Oliver Mintzlaff, le directeur général du club.

A 47 ans, Marsch poursuit donc cette tradition et ce pont créé entre les différentes identités du giron Red Bull pour vivre sa première grande expérience sur un banc européen. Avec toute la pression qui en découle derrière dans un club connu pour bouger durant les étés.

L’Américain ne pourra d'ailleurs pas compter sur Dayot Upamecano qu’il a déjà côtoyé dans le club allemand, le défenseur français s’étant lui aussi déjà engagé avec le Bayern Munich la saison prochaine.