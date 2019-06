OFFICIEL - Le PSG annonce le départ d'Antero Henrique

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le directeur sportif du PSG a quitté ses fonctions ce vendredi, d'après un communiqué officiel.

Cette fois, plus rien ne devrait faire obstacle au retour tant attendu du Brésilien Leonardo au poste de directeur sportif du . En effet, le Champion de a annoncé ce vendredi ce qui était devenu un secret de polichinelle ces derniers jours : le départ de celui qui occupait ce poste, en la personne d'Antero Henrique, arrivé le 2 juin 2017 dans la capitale après des années de bons et loyaux services au .

Communiqué du club - Antero Henrique — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 14 juin 2019

"Le Paris Saint-Germain et Antero Henrique ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration (...) Ces deux dernières années, Antero Henrique aura contribué à la dynamique de résultats de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, qui a ajouté à son palmarès national 2 nouveaux titres de champion de France (2018, 2019), 1 (2018), 1 (2018) et 2 Trophées des champions (2017, 2018)", a d'abord écrit le PSG, dans un communiqué officiel annonçant le départ de celui qui avait permis au club d'enrôler Neymar et Kylian Mbappé en un seul mercato.

Un poste qui ne restera pas vacant bien longtemps

"Le Club remercie Antero Henrique pour son professionnalisme et son engagement au cours de ces deux dernières années et lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets", peut-on lire ensuite, dans ce même communiqué. Régulièrement annoncé en froid avec l'entraîneur Thomas Tuchel, Antero Henrique est donc l'un des premiers à faire les frais de la saison manquée du club francilien, alors qu'une petite révolution semble prête à être orchestrée par les dirigeants.

Pour rappel, le poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain ne devrait pas rester vacant très longtemps, puisque Leonardo, un ancien de la maison et libre de tout contrat depuis son départ de l' , devrait remplacer Antero Henrique dans les prochains jours. L'occasion pour les pensionnaires du Parc des Princes de relancer un projet quelque peu en perte de vitesse ces dernières saisons, grâce au réseau important du Brésilien.