PSG, le retour de Leonardo va chambouler l'organigramme ?

Beaucoup de changements seraient à prévoir dans l'organigramme du PSG en cas de retour du Brésilien au poste de directeur sportif.

Le PSG pourrait connaître une grande révolution en coulisses dans les prochaines semaines. Depuis plusieurs jours, le retour de Leonardo au poste de directeur sportif est évoqué avec insistance par la presse française et européenne. Les heures d'Antero Henrique chez le champion de en titre seraient ainsi comptées car le retour du Brésilien signifierait automatiquement l'éviction de l'ancien homme fort du .

Le retour de Leonardo est très attendu et très bien vu par les supporters du PSG. Il faut dire que le dirigeant brésilien avait frappé fort lors de son passage en France entre 2011 et 2013, étant notamment à l'origine des transferts de Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic, mais aussi de bonnes pioches comme Marco Verratti. Là où Antero Henrique a enregistré plusieurs échecs et notamment dans le dossier Frenkie De Jong, en plus des tensions qui auraient existé avec Thomas Tuchel tout au long de la saison.

Tuchel sous surveillance ?

Selon les informations de Le Parisien, le mercato du PSG serait bouleversé en cas de retour de Leonardo. L'ancien dirigeant de l' est proche de Mino Raiola ce qui pourrait permettre d'accélerer certains dossiers, à l'image de celui concernant Paul Pogba. Qui plus est, le Brésilien est proche de Kia Joorabchian, l’agent d’un Philippe Coutinho devenu indésirable au . En interne, les joueurs du PSG seraient prévenus : Leonardo sera intransigeant avec l'hygiène de vie et le professionnalisme des joueurs du club de la capitale.

L'éventuel retour de Leonardo au PSG devrait également changer énormément de choses dans l'organigramme du club de la capitale selon Le Parisien. Nasser Al-Khelaïfi serait le premier concerné. Pas un grand partisan du retour du Brésilien, le président du PSG craint de perdre du pouvoir. Leonardo aurait une relation directe avec l'Emir du . Nasser Al-Khelaïfi, mis en cause dans deux affaires de corruptions, pourrait donc prendre un peu de recul.

Antero Henrique serait lui évincé, tandis que Thomas Tuchel serait mis sous surveillance la saison prochaine. En effet, Leonardo n’hésiterait pas à se séparer du tacticien allemand dès qu’il le jugera nécessaire si ce dernier ne répond pas aux attentes. Bien entendu avec l'arrivée du Brésilien, l'influence de l'Allemand sur le mercato s'annonce minime, il n'aura pas davantage de pouvoir sur ce sujet que lors de sa cohabitation avec Antero Henrique. Reste à savoir si le retour de Leonardo sera bientôt officiel et ce que ce dernier va réserver comme surprise sur le mercato estival.