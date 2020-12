Covid-19 - La Premier League bientôt suspendue ? Les entraîneurs divisés

Face à l'accélération de la circulation du Covid-19, la Premier League pourrait être suspendue. Si certains y sont favorables, d'autres s'y opposent.

La bientôt suspendue à cause du Covid-19 ? Si l'on pensait ce scénario réservé à la seule saison 2019/20, force est de constater que la saison en cours pourrait-elle aussi être concernée. En effet, suite à une série de trop nombreux nouveaux cas positifs, l'optimisme n'est plus vraiment de rigueur Outre-Manche.

Des interrogations qui surviennent après que le périple de à Goodison Park pour affronter ait été reporté après que l'équipe de Pep Guardiola ait confirmé jusqu'à cinq tests positifs. Dans la foulée la Ligue anglaise a révélé mardi que les chiffres du coronavirus dans les clubs du championnat ont atteint un nouveau sommet, les chiffres officiels ayant été publiés sur son site web mardi. Résultat des courses : quelques 18 nouveaux tests positifs sur les 1479 personnes testées.

Les dernières rumeurs en provenance d' indiquent que les clubs de haut niveau étudient la possibilité d'avoir un arrêt d'environ deux semaines pour permettre à chaque club de contrôler ses propres protocoles de protection contre les virus. Provoquant plusieurs divisions dans l'élite du football britannique.

Allardyce en faveur d'une suspension, Solskjaer s'y oppose

En effet, certains, tels que Sam Allardyce, réclament une suspension du championnat. "Quand j'écoute les nouvelles, la variante du virus se transmet plus rapidement que le virus d'origine, donc nous devons faire ce qu'il faut, c'est-à-dire avoir une coupure. J'ai 66 ans et la dernière chose que je veux est d'attraper le Covid. Je suis très préoccupé pour moi et le football en général. Si c'est ce qu'il faut faire, nous devons le faire", a par exemple confié le technicien, qui s'inquiète pour sa santé personnelle.





Des propos appuyés par son homologue de , Sean Dyche. "Les joueurs doivent encore vivre leur vie et doivent fonctionner d'une manière qui respecte les règles et les directives. Celles que nous avons au club sont très strictes mais les joueurs ont des vies. Ils ont des familles et on nous dit que le virus est partout, donc nous ne pouvons que respecter les directives (...) Si les chiffres continuent d'augmenter, nous devrons agir en conséquence", a soutenu le coach des Clarets, plus nuancé.

Si le débat est ouvert, Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur de , ne veut pas entendre parler d'une nouvelle suspension. "Je pense que nos joueurs ont été très bons dans le respect des protocoles et des règles. Cela fait partie du travail et nous, les clubs, suivons les protocoles donnés. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une coupure. Quand allons-nous jouer les matchs ? Nous savons tous que cette année est très difficile, mais je ne pense pas que l'arrêt du championnat va apporter", a-t-il pesté.