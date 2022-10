OFFICIEL - Laurent Blanc nouveau coach de Lyon

Laurent Blanc vient d’être nommé en tant que nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais, en remplacement de Peter Bosz.

L’Olympique Lyonnais vient de publier un communiqué annonçant la venue de Laurent Blanc au poste d’entraineur. Le Cévénol retrouve la Ligue 1 et remplace Peter Bosz. Le coach néerlandais n’aura pas « survécu » à un 5e match de suite de son équipe.

Fin de la parenthèse Bosz

« Compte tenu des résultats décevants obtenus au cours de ce début de saison, qui demeurent très en deçà des attentes et des objectifs fixés, l’Olympique Lyonnais informe de la mise à pied à titre conservatoire de Peter Bosz, en qualité d’entraineur de l’équipe professionnelle, ainsi que celles de Rob Maas, entraîneur adjoint, et de Terry Peters, préparateur physique.

Une réflexion a été menée en interne afin de trouver les leviers nécessaires pour permettre à l’équipe de repartir sur des bases solides afin d’être en adéquation avec les ambitions de l’OL cette saison. A l’issue de celle-ci et après avoir échangé dans la nuit de samedi à dimanche avec John Textor, l’Olympique Lyonnais informe avoir pris la décision de nommer, au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle, Laurent Blanc pour 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024 », révélait la note de l’OL dimanche soir.

Blanc retrouve ainsi la Ligue 1, six ans après l’avoir quittée. Il connaitra sa troisième expérience dans ce championnat après avoir précédemment coaché Bordeaux et le PSG. Partout où il est passé comme entraineur, il a été champion. De bon augure pour les Gones.

Laurent Blanc débarque en sauveur

Avant de penser dépoussiérer le palmarès du septuple champion de France, l’ex-sélectionneur des Bleus doit déjà veiller à stopper la dynamique négative. Les Lyonnais, 8es au classement, sont en plein marasme et le dernier match contre Toulouse a mis en évidence le manque de confiance dont souffre cette formation actuellement. Un souci qui s'ajoute aux lacunes collectives qui pénalise Lacazette et consorts.

Blanc est le 19e entraineur de l’OL depuis la remontée du club dans l’élite en 1989. Et le quatrième depuis 2019. Avant Bosz, Sylvinho et Rudi Garcia avaient aussi manqué à leurs objectifs et pris la porte avant la fin de leurs contrats. Aulas espère que le Cévénol fera mieux que ses prédécesseurs, d’autant plus que c’est « unanimement » que le choix s’est porté vers lui.