OFFICIEL - La pépite Giovanni Reyna (Dortmund) prolonge jusqu'en 2025

Promis à un avenir doré, l'Américain de 18 ans a paraphé un nouveau contrat de longue durée ce vendredi, comme l'a annoncé le Borussia Dortmund.

C'était l'une des priorités du ces dernières semaines : faire signer un bail de longue durée à son prodige américain, Giovanni Reyna.

Majeur depuis peu, le fils de l’ancien international Claudio Reyna, professionnel depuis l'année dernière, est promis à un avenir doré. C'est pourquoi les décideurs de la Rurh étaient prêts à consentir à des efforts importants pour s'assurer que le jeune milieu de terrain poursuive son développement avec la formation de Lucien Favre.

Un jeune déjà prêt à prendre plus de responsabilités

Ce vendredi 20 novembre, c'est désormais chose faite. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Dortmund a annoncé la prolongation de contrat de l'Américain, tout sourire, jusqu'en 2025. "Ils s'attendent à ce que je passe une grande saison pour eux aussi. Je pense simplement que la confiance est la plus grande chose qui s’est améliorée pour moi", a ensuite ajouté la jeune pépite américaine, en apprentissage", avait déclaré le principal intéressé en septembre dernier, prêt à prendre une place plus importante.

Plus d'équipes

"Je pense que j'ai fait un grand saut et je pense que tout le monde sait que je suis prêt à jouer plus et à avoir un plus grand rôle dans l'équipe maintenant", avait-il ajouté. Avec cette prolongation de contrat, ses souhaits ont été entendus. Avec l'intenable Erling Haaland à ses côtés, l'avenir du Borussia Dortmund est assuré.