OFFICIEL - La finale de la Coupe de la Ligue reportée

La LFP a bel et bien décidé de reporter la finale de la Coupe de la Ligue entre Lyon et le PSG initialement prévue le samedi 4 avril.

Comme annoncé un peu plus tôt dans la journée par Le Parisien et L'Equipe, la finale de la entre l'Olympique Lyonnais et le est reporté. Initialement prévue le samedi 4 avril, la dernière finale de l'histoire de la compétition est reportée à une date ultérieure suite à l'épidémie de coronavirus. Les deux clubs ont donné leur accord pour cette décision afin, notamment, de ne pas jouer dans un Stade de vide.

Le communiqué de la LFP : "Suite à l’arrêté ministériel du 10 mars 2020, le Bureau du Conseil d’Administration a décidé de reporter la Finale de la Coupe de la Ligue BKT. En concertation avec le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais, les diffuseurs et la FFF, le Bureau de la LFP fixera une nouvelle date en fonction de l’évolution sanitaire et du parcours européen des deux clubs".

"Suite à ce report, les matchs Paris Saint-Germain – et Olympique Lyonnais – Nîmes Olympique (31e journée de Conforama) seront reprogrammés à huis clos le week-end du 4 et 5 avril. Tous les billets achetés pour la Finale de la Coupe de la Ligue BKT resteront valables sur la date de report", a conclu la LFP.