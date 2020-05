OFFICIEL : La Bundesliga va reprendre au mois de mai, le gouvernement donne le feu vert

La spéculation régnait depuis longtemps, maintenant il y a de la clarté. Les politiciens ont donné leur feu vert pour la reprise de la Bundesliga.

Si la ne reprendra pas cette saison, les autres championnats européens mettent actuellement tout en oeuvre pour étudier les possibilités afin de terminer la saison 2019-2020. L'UEFA a fixé une deadline au 25 mai afin de recevoir les plans de reprises des ligues européennes. Les différents pays ont donc du temps pour étudier la viabilité et la faisabilité de reprendre le football que ce soit en , en , en , ou en , dans les prochaines semaines.

Premier pays à avoir déconfiné, l'Allemagne était attendue comme le premier championnat à pouvoir reprendre et ce sera selon toute vraisemblance le cas, avec un virage pris ce mercredi. "L'objectif de contenir le virus a été atteint parce que les citoyens ont agi de manière responsable. La situation actuelle nous permet de vous conseiller sur un nouvel assouplissement", a déclaré Angela Merkel, la chancelière allemande sans émotion apparente. Une phrase lourde de sens autorisant donc la reprise de la .

Le football professionnel aura probablement besoin de 20 000 tests d'ici la fin de la saison

La froideur d'Angela Merkel va contraster avec les explosions de joies parmi les dirigeants de club et les supporters. Enfin, la politique du "King Football" a permis à ce sport de reprendre son trône ce mercredi - le ballon roulera à nouveau en mai malgré la crise du Coronavirus. La vidéoconférence d'Angel Merkel avec le Premier ministre a ouvert la voie au redémarrage de la saison en et en 2e division allemande, interrompue depuis la mi-mars, à partir du milieu du mois.

Christian Seifert, président de la DFL, la ligue de football allemande, a confirmé la nouvelle dans un communiqué : "La décision d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour la Bundesliga et la 2. Bundesliga. Cela implique une énorme responsabilité pour les clubs et leurs employés de respecter les exigences médicales et organisationnelles. Les matchs sans supporters à l'intérieur des stades ne sont la solution parfaite pour personne. Pourtant, dans une crise critique où plusieurs clubs se battent pour survivre, c'est la seule possibilité de préserver nos ligues telles que nous les connaissons. Je tiens à remercier les décideurs politiques de leur confiance".

Cependant, il est également précisé qu'en ce qui concerne les capacités de tests, le système de santé doit être "traité en priorité à tout moment". Le football professionnel aura probablement besoin d'environ 20 000 tests d'ici la fin de la saison. Dans une première série de tests, il y avait un total de dix cas positifs en 1724 tests. Les clubs professionnels auront plus de précisions sur la façon de procéder jeudi. Le football qui représente une industrie avec énormément d'argent a gagné une bataille importante pour sa continuité, puisque le football représente environ 770 millions d'euros, l'avenir de nombreux clubs et 56 000 emplois. Au mieux, la saison devrait se terminer fin juin.

Les dates évoquées sont celles du 15 mai pour la Bundesliga et la Bundesliga 2, la date du 22 mai a également été évoqué. Si les championnats allemands vont reprendre, ce sera bien évidemment à huis clos et avec des tests réguliers. Arrêtée à la 25e journée, la Bundesliga va donc reprendre pour terminer les neuf dernières journées de championnat. Les entraînements ont déjà repris en Allemagne, les joueurs pourront donc être prêts pour la date indiquée. Une chose est sûre, les clubs allemands, qui avaient insisté sur l'importance économique de terminer la saison, doivent pousser un énorme ouf de soulagement.