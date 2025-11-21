OFFICIEL - L'OL prolonge encore une pépite

L’Olympique Lyonnais poursuit sa stratégie de valorisation des jeunes talents et vient d’acter un nouveau geste fort. Le club rhodanien mise une nouvelle fois sur la jeunesse et confirme sa volonté d’investir sur l’avenir en verrouillant l’un de ses éléments les plus prometteurs. Une décision qui intrigue autant qu’elle enthousiasme, tant les attentes autour de ce profil n'ont cessé de croître ces derniers mois. Lassine Diarra est au cœur d’un projet qui prend une nouvelle dimension.

Lassine Diarra rempile avec l’OL

L’Olympique Lyonnais a officialisé la prolongation de Lassine Diarra jusqu’en juin 2028, une étape majeure dans la progression du gardien malien de 23 ans. Arrivé au club en novembre 2023 après son passage par Châteauroux et une formation initiale au Mali, du côté de Lakika, Lassine Diarra s’est rapidement imposé comme un élément à fort potentiel. Déjà apparu à 14 reprises avec la N3 tout en s’entraînant régulièrement avec les professionnels aux côtés de Dominik Greif et Rémy Descamps, le jeune international malien a su gagner la confiance du staff. Présent aux JO 2024 et appelé avec les A maliens en juin dernier, Lassine Diarra a confirmé une progression fulgurante.

L’Olympique Lyonnais a expliqué dans son communiqué que : « cette prolongation illustre la confiance de l’Olympique Lyonnais dans son potentiel et sa volonté de l’intégrer durablement au projet du club. » Un message clair qui témoigne de l’ambition lyonnaise de stabiliser ses jeunes talents en plein essor. Lassine Diarra, désormais lié au club jusqu’en 2028, devient ainsi une pièce importante de l’avenir sportif de l’OL. Avant le gardien malien, l’Olympique Lyonnais avait prolongé coup sur coup d’autres cracks comme Khalis Merah, Mathys de Carvalho et plus récemment Enzo Molebe.