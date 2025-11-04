Ligue 1, une autre pépite rempile avec l'OL (Officiel)

Dans une saison où l’Olympique Lyonnais retrouve des couleurs sous la houlette de Paulo Fonseca, le club mise autant sur la performance immédiate que sur la continuité de son projet formateur. Tandis que les cadres enchaînent les bons résultats, les jeunes talents de l’académie peinent encore à s’imposer. Pourtant, Enzo Molebe, symbole de la nouvelle génération lyonnaise, vient d’obtenir la confiance de ses dirigeants avec une prolongation jusqu’en 2029. Un signal fort envoyé par l’OL, qui confirme son attachement à son modèle basé sur la jeunesse et l’identité du club.

L’OL parie sur l’avenir avec Enzo Molebe

Formé entre Rhône et Saône, Enzo Molebe n’a pas encore eu l’occasion de briller régulièrement sous les ordres de Paulo Fonseca, malgré des prestations prometteuses en préparation et à l’entraînement. Dans un secteur offensif où Martin Satriano peinent à convaincre, le jeune attaquant de 18 ans incarne un avenir que le club veut protéger. Ce mardi, l’Olympique Lyonnais a officialisé sa prolongation de deux saisons supplémentaires, jusqu’au 30 juin 2029, à travers un communiqué qui en dit long sur sa progression.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Enzo Molebe pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2029. (…) Cette prolongation vient récompenser le travail et la progression d’un jeune joueur prometteur, tout en confirmant la volonté du club de s’appuyer sur les talents issus de sa formation. Enzo Molebe incarne pleinement cette nouvelle génération du club, fidèle à l’identité et à l’exigence de performance de l’Olympique Lyonnais. », a indiqué l’Olympique Lyonnais. Un choix cohérent pour un OL qui, malgré des débuts de saison contrastés, continue de faire confiance à ses jeunes, garants de l’avenir du club. Avant Enzo Molebe, le club de la cité des Gaules avait réussi à faire prolonger Khalis Merah et Mathys de Carvalho.