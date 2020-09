OFFICIEL - Kevin Volland (Leverkusen) s'engage à Monaco

L'attaquant de 28 ans s'est engagé en faveur de l'AS Monaco jusqu'en 2024. Il évoluait ces quatre dernières années du côté du Bayer Leverkusen.

Neuvième de la saison dernière, l'AS tient enfin le successeur d'Islam Slimani. Le club de la Principauté vient d'officialiser le transfert de l'attaquant Kevin Volland ce mercredi. Il arrive en provenance du , club avec lequel il a marqué 10 buts et délivré 8 passes décisives en lors du dernier exercice.



International allemand, Kevin Volland devrait être associé au Français Wissam Ben Yedder sur le front de l'attaquant, et était un souhait de Niko Kovac, arrivé sur le banc monégasque cet été. Pour l'enrôler, l'ASM a déboursé une somme avoisinant les 15 millions d'euros, selon les informations de nos confrères de RMC Sport.

"Son énergie et son expérience seront des atouts très positifs"

Après quatre ans sous le maillot du Bayer Leverkusen, Kevin Volland qui était sous contrat jusqu'au 30 juin 2021, va donc découvrir un nouveau championnat. Sur le Rocher, le joueur de 28 ans a paraphé un contrat de quatre ans, portant donc jusqu'en 2024. Son arrivée satisfait grandement les dirigeants monégasques.

🔊🔛 Deutsche Qualität in Monaco 👌 pic.twitter.com/4CKS3Oh9bR — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 2, 2020

"Aujourd’hui nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée de Kevin Volland. Kevin est un joueur talentueux et expérimenté, complet, avec une solide expérience en , en Coupe d’Europe mais aussi au niveau international. Son arrivée démontre notre volonté de renforcer l’effectif avec des profils bien précis", s'est ainsi félicité Oleg Petrov, Vice-président Directeur Général du club. Rejoint par Paul Mitchell, le directeur sportif du club, lui aussi très enthousiasmé par cette nouvelle signature.

"Le profil de Kevin est celui d’un attaquant polyvalent, capable d’occuper le poste d’avant-centre, de deuxième attaquant ou d’ailier sur les deux côtés. C’est un joueur qui travaille beaucoup pour l’équipe avec des statistiques qui illustrent son sens du but et son altruisme. Je suis convaincu que son énergie et son expérience seront des atouts très positifs pour le groupe et soulignent notre volonté de développer un jeu attractif, intense et offensif. Bienvenue Kevin", a-t-il déclaré.