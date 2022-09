OFFICIEL | Kasper Dolberg prêté par Nice au FC Séville

L'attaquant danois est prêté avec option d'achat au club sévillan jusqu'à la fin de saison.

L'OGC Nice change ses cartouches sur le plan offensif. Après avoir obtenu le prêt de Nicolas Pépé en provenance d'Arsenal, le club niçois a officialisé le départ de Kasper Dolberg.

L'international danois (35 sélections, 10 buts) est prêté avec option d'achat au FC Séville jusqu'à la fin de saison.

L'option d'achat n'a pas été divulguée mais est estimée à 20 millions d'euros selon les informations de L'Equipe.

Kasper Dolberg avait été recruté par Nice en août 2019. Les Aiglons avaient déboursé 20,5 millions d'euros pour s'attacher ses services, soit le record du club.

Sur la Côte d'Azur, l'ancien joueur de Silkeborg et de l'Ajax a marqué 23 buts en 74 matches de Ligue 1 et a été finaliste de la Coupe de France en 2022.

Agé de 24 ans, il avait perdu petit à petit sa place de titulaire à Nice et va tenter de relancer sa carrière en Liga et aura également l'opportunité de jouer la Ligue des champions (Séville est dans le groupe G en compagnie de Manchester City, du Borussia Dortmund et du FC Copenhague).