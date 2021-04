OFFICIEL : Julian Nagelsmann rejoint le Bayern Munich

Le champion de Bundesliga a signé l'entraîneur du RB Leipzig après avoir appris que Hansi Flick devait quitter le club en fin de saison.

Le Bayern Munich a annoncé que Julian Nagelsmann allait devenir leur nouvel entraîneur, les champions de Bundesliga versant une compensation de 25 millions d'euros au RB Leipzig pour signer un entraîneur très apprécié en Europe avec un contrat de cinq ans. Après avoir appris que Hansi Flick devait quitter son rôle à l'Allianz Arena à la fin de la campagne 2020-21, les dirigeants Bavarois ont perdu peu de temps pour trouver un successeur.

Ils n'ont pas eu à chercher très loin le candidat adapté pour occuper l'un des postes les plus exigeants d'Europe, le tacticien allemand de 33 ans va donc rejoindre son rival sur la scène nationale, le RB Leipzig étant actuellement deuxième de Bundesliga, signant un accord à long terme qui débutera le 1er juillet. Le Bayern Munich met donc la main sur un entraîneur promis à un avenir radieux et qui a fait ses preuves que ce soit à Hoffenheim ou au RB Leipzig.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, a déclaré au site officiel du club : "Julian Nagelsmann représente une nouvelle génération d'entraîneurs. Malgré son jeune âge, il a eu une carrière impressionnante. Nous sommes convaincus qu'avec Julian Nagelsmann nous allons nous appuyer sur les grands succès de ces dernières années. Je tiens à remercier expressément Hansi Flick au nom du FC Bayern. Il a repris notre équipe dans une phase difficile en 2019 et a ensuite remporté six titres, le septième suivra bientôt. Il aura toujours une place dans les livres d'histoire de FC Bayern. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir".

Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern.

Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst.



🔗 https://t.co/4krgkZGhSt — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 27, 2021

Le futur PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn a ajouté : "Le contrat de cinq ans de Julian montre à lui seul à quel point il s'identifie au FC Bayern. Je suis convaincu que nous façonnerons l'avenir sportif du FC Bayern avec beaucoup de succès avec Julian Nagelsmann. Mes remerciements vont à Hansi Flick. Avec un excellent football, il a mené le FC Bayern à un grand succès. Nous avons maintenant exaucé son souhait de quitter le FC Bayern avant la fin de son contrat. Cordialement, Hansi !"

Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a poursuivi en disant : "Les discussions avec Julian Nagelsmann ont été très coopératives, très constructives. Nous nous amuserons beaucoup avec lui, j'en suis sûr. Je tiens à exprimer mes remerciements à Hansi Flick. Après avoir pris le poste d'entraîneur principal, il y a un an et demi, nous avons célébré de nombreuses victoires et titres, le triplé en 2020 a été le point culminant. Ces succès restera associé à son nom. Je lui souhaite bonne chance sur son chemin futur".

Julian Nagelsmann fait un bond en avant dans sa jeune carrière d'entraîneur. Le technicien de 33 ans arrive dans l'un des plus grands clubs du monde avec l'étiquette d'entraîneur le plus cher de l'histoire, mais surtout il va devoir rapidement répondre aux attentes placées en lui que ce soit en terme de résultats mais aussi au niveau du jeu pratiqué. Une nouvelle fois, Julian Nagelsmann a l'occasion de démontrer tout son talent après avoir impressionné lors de ses débuts à Hoffenheim et avoir confirmé à Leipzig.