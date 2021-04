INFO GOAL : Le Bayern Munich et le RB Leipzig négocient déjà pour Nagelsmann

Les sources de la négociation expliquent que l'entraîneur a fait part de son souhait la semaine dernière. Le prix est la clé des négociations.

Décrit comme le prochain Jürgen Klopp et promis à un avenir radieux, Julian Nagelsmann pourrait franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière cet été. Julian Nagelsmann se dirige, à seulement 33 ans et après un début de carrière très prometteur, vers son premier poste d'entraîneur dans un club de l'élite du football européen. Le Bayern Munich et son équipe actuelle, le RB Leipzig, négocient déjà son transfert. Les parties espèrent que le règlement de l'affaire sera donné d'ici vendredi.

Julian Nagelsmann, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Leipzig, a informé la direction de l'équipe Red Bull la semaine précédente de son intention de partir pour l'Allianz Arena pour remplacer Hansi Flick, qui a démissionné dans le but de devenir le prochain sélectionneur de l'Allemagne après l'Euro 2021. C'était une communication formelle, une condition nécessaire pour que les dirigeants des deux clubs commencent à chercher un accord.

En Allemagne, plusieurs chiffres sont apparus concernant la possible opération entre les deux clubs pour qu'elle puisse avoir lieu, la dernière information et la plus notoire fait état d'un chiffre de 30 millions d'euros. Cependant, des sources proches de ce processus assurent à Goal que le Bayern ne paiera jamais ce montant. On considère qu'un accord pourra être trouvé à 20 millions et on estime qu'il y a 70% de chances que l'accord soit conclu.

Nagelsmann, ancien et futur objectif du Real Madrid

Julian Nagelsmann est l'un des noms les plus appréciés dans les bureaux du Real Madrid pour le futur sur le banc des Merengue. Comme l'entraîneur l'a lui-même révélé dans le passé, en 2018, il a été contacté par José Ángel Sánchez, directeur général du club de Madrid, mais l'entraîneur a exclu cette option car il estimait que c'était trop tôt pour lui de rejoindre le club de la capitale espagnole, lui qui avait seulement entraîné Hoffenheim.

Après le nom de Julian Nagelsmann, à l'époque la liste n'était pas très longue, tout comme elle ne l'est pas actuellement, et il était également dans la short-list du Bayern Munich. Son profil est très populaire au Santiago Bernabéu, où ils n'ont aucune assurance sur le désir de Zinedine Zidane de poursuivre l'aventure. Le Français n'a d'ailleurs pas expliqué publiquement, peu importe combien on lui a demandé à ce sujet, son envie de rester où non en fin de saison.

Julian Nagelsmann, bien qu'il puisse rejoindre le Bayern Munich l'été prochain, continuera d'être surveillé par le Real Madrid pour le futur, bien que l'avenir de l'Allemand ne se situe pas en Espagne dans l'immédiat. Le Bayern Munich a donc choisi le successeur d'Hansi Flick, reste à savoir si le club bavarois parviendra à trouver un accord avec le RB Leipzig dans les prochains jours.