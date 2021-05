OFFICIEL - Julian Draxler prolonge trois ans au PSG

En fin de contrat cet été, l'international allemand a finalement renouvelé son contrat avec le club de la capitale.

Après la prolongation de Neymar, le Paris Saint-Germain a renouvelé le contrat d'un autre de ses joueurs, en l'occurence : Julian Draxler. En fin de contrat au terme de la saison actuelle, l'international allemand a prolongé son bail avec le club de la capitale pour trois saisons supplémentaires. L'ancien ailier de Schalke 04 est donc désormais lié au PSG jusqu'en juin 2024 : "Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de Julian Draxler pour trois saisons supplémentaires. Arrivé en janvier 2017 en provenance du VfL Wolfsburg, le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2024", a indiqué le PSG dans son communiqué.

"Sous le maillot des champions de France, l’international allemand a disputé 172 matches, inscrivant 24 buts et délivrant 39 passes décisives. Avec les Rouge et Bleu, le joueur formé à Schalke 04 a remporté 10 trophées : 3 Championnats de France (2018, 2019, 2020), 3 Coupes de France (2017, 2018, 2020) et 3 Coupes de la Ligue (2017, 2018, 2020), auxquels s'ajoute 1 Trophée des champions (2020)", a ajouté le club de la capitale.

"C'est une grande fierté pour moi, j'aime ce club, et la ville de Paris. C'est un bonheur pour jouer avec de très grands joueurs, pour une équipe comme celle-ci. Je suis très heureux d'avoir prolongé ici", a indiqué l'Allemand sur le site officiel du PSG. Arrivé en janvier 2017 en provenance de Wolfsbourg contre la somme de 36 millions d'euros, alors qu'Unai Emery était sur le banc de touche, Julian Draxler n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable au PSG malgré des débuts prometteurs, d'autant plus qu'il a été barré dès l’été suivant par les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé.

Même Thomas Tuchel ne l'a pas totalement relancé. En revanche, Mauricio Pochettino s'est appuyé sur lui plusieurs fois depuis son arrivée. En effet, l'Argentin a fait confiance à l'ailier allemand a plusieurs reprises, notamment en Ligue des champions face au FC Barcelone, au Bayern Munich et à Manchester City lors du match retour.

Julian Draxler a joué vingt des vingt-six matches depuis la signature de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. L'international allemand était même titulaire face au Stade de Reims dimanche soir avant de céder sa place en raison d'une blessure.

Le PSG a fait le choix de prolonger Julian Draxler plutôt que de le perdre sans la moindre indemnité. Après Neymar et Draxler, le PSG va pouvoir se concentrer sur son dossier prioritaire et principale : la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin 2022, l'attaquant français du PSG n'a toujours pas fait son choix concernant son avenir.