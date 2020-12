OFFICIEL - Jesé Rodriguez quitte le Paris Saint-Germain

Le PSG et Jesé ont trouvé un accord pour mettre fin au contrat de l'attaquant espagnol.

Jesé et le PSG, c'est fini. L'ancien joueur du quitte le champion de après quatre saisons et demie très décevantes sur le plan sportif et après avoir enchaîné les prêts sans jamais retrouver sa forme madrilène.

Le et @JeseRodriguez10 se sont mis d’accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2020

"Le Paris Saint-Germain et Jesé se sont mis d’accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021.

Âgé de 27 ans, le natif de Las Palmas (îles Canaries) était arrivé à Paris lors de l’été 2016. Sous le maillot Rouge et Bleu, Jesé aura disputé 18 rencontres et inscrit 2 buts, toutes compétitions confondues, remportant 1 Championnat de France (2020), 1 (2017) et 1 Trophée des champions (2017).

Le Paris Saint-Germain souhaite à Jesé le meilleur dans la suite de sa carrière professionnelle."

Paris n'a donc pas manqué de saisir l'opportunité de se libérer d'un salaire de 420 000 euros brut par mois pour un joueur qui au final n'aura disputé que 18 matchs en tout sur 4 ans. En tout et pour tout, le joueur ibérique n’aura fait partie du groupe sélectionné par Thomas Tuchel qu’à trois reprises lors des derniers mois.

L'article continue ci-dessous

En fin de bail en juin 2021, l’Espagnol va donc faire ses valises un peu plus trop que prévu. Et si l’on en croît une dinscrétion signée Deportes Cuatro, le joueur formé au Real Madrid, qui s'entraîne seul depuis maintenant plusieurs semaines, donnerait sa préférence à un retour en .

Durant son passage à Paris, Jesé a connu des prêts dans diverses formations, comme Las Palmas, , le et la saison dernière le Sporting .

Pour rappel, Jesé était arrivé dans la capitale française en provenance du Real Madrid pour 25 millions d’euros à l’été 2016.