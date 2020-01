OFFICIEL - Jean-Clair Todibo prêté à Schalke 04

Le FC Barcelone vient de céder en prêt son défenseur français Jean-Clair Todibo. L’ex-Toulousain rejoint Schalke 04.

Alors qu’il était annoncé à l’ , Jean-Clair Todibo prend finalement la direction de l’ et de Gelsenkirchen. Le et le club de Schalke ont réussi à s’entendre sur un prêt jusqu’à la fin de la saison, et d’un montant de 1.5M€.

La formation allemande va aussi prendre en charge le salaire du défenseur français, et aura en outre une option d’achat à sa disposition. Celle-ci pourra être levée contre une somme de 25M€ (plus 5M€ de bonus). Et si dans le futur, Schalke voudrait revendre le joueur, le Barça aurait la priorité pour le récupérer. Il lui « suffira » de payer 50M€, plus 10M€ en variables.

Pour rappel, Todibo a rejoint Barcelone l’été dernier. Il s’y est engagé gratuitement, car étant en fin de contrat avec le TFC. Etant donné la concurrence qui règne à Camp Nou, il n’a pas pu beaucoup se mettre en évidence. Au total, il n’est apparu qu’à trois reprises (deux comme titulaires) pour 167 minutes jouées en six mois.