OFFICIEL - Javier Pastore s'engage pour un an à Elche !

Libre depuis sa récente rupture de contrat à la Roma, l'Argentin s'est officiellement engagé en faveur d'Elche, club promu en Liga cette saison.

Totalement fou, le mercato estival 2020-21 fait de la résistance. Quatre jours après la fin officielle du marché des transferts, c'est un nouveau mouvement surprise qui a été officialisé ce samedi soir. Ancien du Paris Saint-Germain et de la Roma, Javier pastore, libre de tout contrat, s'est engagé en Espagne : du côté d'Elche.

Promu en Liga cette saison et occupant actuellement la 17ème place du classement, le club ibérique a annoncé l'arrivée de celui qui rend fou les amoureux de football romantique. L'Argentin s'est engagé pour une saison en faveur d'Elche, où il évoluera aux côtés d'un certain Dario Benedetto, arrivé plus tôt cet été.

Pastore, quand frissons riment avec déception

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2011 en provenance de Palerme, Javier Pastore était devenu une icône en France, apprécié pour son élégance sur les terrains. Malheureusement, sa carrière n'a pas été à la hauteur de son talent, gachée par des blessures trop récurrentes. Devenu indérisable à Paris, il s'était engagé à la Roma en 2018. Acheté pour plus de vingt millions d’euros au PSG, Javier Pastore ne s’est pas refait une santé au sein du club de la Louve. Bien au contraire.

Sa deuxième expérience dans le championnat italien après celle à Palerme n’a pas été couronnée de succès avec seulement une trentaine de matches joués en trois saisons et une cascade de blessures qui a fini par avoir la patience de la Roma. À Elche, les attentes devraient être bien moindres. Idéal pour se relancer ?

Une chose est sûre, enrôler le natif de Cordobà est une merveilleuse opération pour le modeste club espagnol, qui devrait gagner en visibilité. Sportivement, Javier Pastore peut encore rendre des services à 32 ans. À condition d'être épargné par les pépins physiques et de retrouver le rythme de la compétition dans les plus brefs délais.