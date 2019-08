Officiel : Iñaki Williams prolonge avec l'Athletic Bilbao jusqu'en 2028

L'attaquant du club basque a prolongé son contrat pour neuf saisons supplémentaires.

Iñaki Williams a juré fidélité à l' . En règle générale, les joueurs prolongent de deux ou trois ans leurs contrat, et signent jusqu'à des contrats de six ans quand ils signent dans un nouveau club. Mais visiblement, l'attaquant espagnol est très attaché à son club formateur et est prêt à y passer encore quelques saisons.

L'Athletic Bilbao a annoncé la prolongation de contrat de son attaquant ce lundi. Courtisé par qui était prêt à payer la clause libératoire à hauteur de 90 millions d'euros selon la presse anglaise, Iñaki Williams a signé un nouveau bail longue durée. Formé au club, l'Espagnol a inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives en la saison dernière aidant le club de Bilbao à finir à la huitième place du championnat.

Iñaki Williams est désormais lié à l'Athletic Bilbao jusqu'en juin 2028. Il a donc prolongé son bail de neuf années supplémentaires. Bilbao précise également que sa clause de résiliation s’élève désormais à 135 millions d’euros. L’avant-centre sera en conférence de presse à 17h00 ce lundi dans la salle de presse de Jose Iragorri à San Mamés pour parler de sa prolongation de contrat.

Du haut de ses 25 ans, l'attaquant espagnol compte déjà plus de 200 matches sous les couleurs du club basque avec quarante-neuf buts au compteur. Arrivé en 2013 à l'Athletic Bilbao, Iñaki Williams n'est visiblement pas pressé de quitter son club formateur et s'il respecte son contrat jusqu'en juin 2028 il aura peut-être même l'occasion de devenir un jour le joueur le plus capé de l'histoire du club en détrônant José Ángel Iribar et ses 614 matches avec Bilbao.